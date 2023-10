El boxeador nacional Lester Martínez reacciona a su “chisme o realidad”

El exitoso pugilista nacional, Lester Martínez, cumplió 28 años el martes y su mensaje de agradecimiento llevó una dedicatoria especial.

Ayer, el boxeador guatemalteco, Lester Martínez, llegó a un año más de vida en medio de una carrera exitosa como pugilista profesional. Desde que tomó la decisión de pasar del deporte federado al profesional, el petenero acumula 16 triunfos y ninguna derrota. Actualmente está a la espera de confirmar su rival para el combate decimoséptimo tras la cancelación de su pelea ante el estadounidense Lionell Thompson.

Pero el deportistas chapín tuvo un cumpleaños diferente ya que fue objeto de un video de “Chisme o realidad”, cuenta de TikTok que ha tomado popularidad por su material, el cual nunca aporta pruebas que respalden su contenido.

En el video publicado ayer, se menciona que el guatemalteco es infiel y que trata mal a su actual pareja. Además, habla de una supuesta amistad con el alcalde de Mixco, Neto Bran.

NOTA: Selección de Guatemala: Esto viene para la “Bicolor”

“Happy birthday to me (feliz cumpleaños a mí). Lo que ven es lo que hay amig@s. Bienvenidos los tiocho (28 años). Gracias por sus buenos deseos siempre son bienvenidos”, escribió Lester Martínez en su cuenta de Facebook.

Pero como posdata, hizo esta referencia: “No es necesario divulgar un chisme. Me enoja ya que todo es cierto. Pero lo que me emperra más es que digan que le pego a mi baby, cuando en realidad ella es la que me maltrata a mí”, comentó Lester de una forma sarcástica y la cual fue acompañada por varios emojis riéndose.