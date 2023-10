Comité Olímpico Internacional valora crear unos Juegos Olímpicos de eSports

En la actualidad, se estima que más de 3 mil millones de personas en todo el mundo se dedican a los eSports y los videojuegos. Lo más notable es que más de 500 millones de estas personas tienen un interés genuino en los eSports.

El anuncio de Thomas Bach no es casual. En la actualidad, se estima que más de 3.000 millones de personas en todo el mundo se dedican a los eSports y los videojuegos. Lo más notable es que más de 500 millones de estas personas tienen un interés genuino en los eSports, lo que incluye deportes virtuales y simulaciones deportivas. Es importante destacar que la mayoría de estos entusiastas de los eSports son jóvenes menores de 34 años, lo que representa un atractivo público objetivo para el COI.

IOC President announces plans to create Olympic Esports Games at opening of 141st IOC Session in Mumbai.

“I have asked our new IOC Esports Commission to study the creation of Olympic Esports Games.” – Thomas Bach said in his opening speech.#IOCMumbai2023 pic.twitter.com/C4lo9Vl7Un

— IOC MEDIA (@iocmedia) October 14, 2023