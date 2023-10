Trinidad y Tobago vuelve a ser el verdugo de la Selección de Guatemala

El panorama de Guatemala tras la derrota ante Trinidad & Tobago es claro: necesita una victoria en el próximo partido ante Panamá y dependerá de una combinación de resultados en otros encuentros para poder avanzar de ronda.

Una vez más, la Selección de Guatemala se encontró con un obstáculo insuperable en Trinidad & Tobago en un partido crucial de la Liga de Naciones CONCACAF. Los guatemaltecos llegaron a este enfrentamiento con la necesidad de una victoria para igualar a Panamá en el liderato de su grupo, pero, desafortunadamente, el resultado fue un amargo revés en Puerto España.

El partido comenzó de manera prometedora para Guatemala, alimentando las esperanzas de sus aficionados. Rubio Rubín y Óscar Santis anotaron dos goles que dieron a la Azul y Blanco una ventaja de dos goles en los primeros minutos del juego. Parecía que esta vez podrían romper la racha negativa contra Trinidad & Tobago, que se remontaba a 2005.

Absolute MAGIC out of Nathaniel James' boots to complete the comeback for Trinidad and Tobago! ✨ pic.twitter.com/EmPvK3TYn1

— Concacaf Nations League (@CNationsLeague) October 14, 2023