Guatemala viaja a Trinidad y Tobago con la duda de Nicolás Samayoa

Nicolás Samayoa dijo antes de partir a Trinidad y Tobago que su titularidad con la Selección Nacional de Guatemala se definirá en el último momento.

La delegación de la Selección Nacional de Guatemala viajó esta tarde a Trinidad y Tobago para solventar el próximo viernes el duelo ante los “Soca Warriors” como parte de la tercera fecha de la Liga de Naciones Concacaf 2023-2024, donde la “Bicolor” de Luis Fernando Tena busca una victoria o empate para seguir con vida y buscar los cuartos de final de este torneo en el último partido el próximo martes 17 de octubre ante Panamá en condición de visitante.

Los seleccionados llegaron esta mañana al Aeropuerto Internacional La Aurora luego de un recorrido entre zonas 15 y 13 capitalina, trayecto del cual los bloqueos que se viven a nivel nacional no ocasionaron ningún atraso para el autobús que trasladó a los futbolistas e integrantes de cuerpo técnico.

Previo al viaje, el cual será de tres mil 200 kilómetros, y con un tiempo de alrededor de ocho horas, los jugadores Oscar Castellanos y Nicolás Samayoa hablaron con los periodistas que cubrían la salida de la Selección Nacional. Se estima que la llegada de los seleccionados a la isla sea en horas de la madrugada del jueves, día en el cual se hagan los primeros trabajos en horario tarde/noche.

#VamosGuate | 🇬🇹📄 Estos son los 24 jugadores convocados por Luis Fernando Tena para los partidos ante Trinidad & Tobago 🇹🇹 y Panamá 🇵🇦, por la Liga de Naciones de Concacaf. Más detalles ➡️ https://t.co/K6g1VPtnnd pic.twitter.com/YzZyVLdlZ8 — Publisport (@Deportes_PN) October 11, 2023

“Todo dependerá del profe”

Una de las grandes dudas para un golpeado grupo que viaja a Trinidad y Tobago por las bajas de último momento es la titularidad o no de Nicolás Samayoa. El jugador de F. C. Politehnica Iași tuvo una lesión y trabajó fuertemente para recuperarse, pero será hasta el último instante en que se tome la decisión si juega o no.

“Yo creo que por ahora sí. Si se puede, podré jugar, pero será hasta en el último momento en el cual se tome la decisión. Dependerá del profe y verdaderamente si yo creo que pueda dar el 100 % o no”, señaló Samayoa.

Samayoa dijo: “Vamos con mucha ilusión y responsabilidad. Sabemos la situación que está viviendo el país y sabemos que sería una bonita alegría para la gente de Guatemala”.

Nicolás Samayoa reconoce que será difícil el duelo ante los trinitenses, pero no duda en que se buscará el triunfo: “No se ha ganado en Trinidad y Tobago, pero es un buen desafío. Este grupo ha demostrado cosas importantes en el último año y creo que se puede lograr”.

Otro de los entrevistados fue Oscar Castellanos, quien señaló: “Este es un grupo sano y unido que siempre trata de sacarle lo mejor a los entrenamientos. Siempre con la mejor actitud. Hoy partimos con la ilusión de todo un país de hacer bien las cosas”.

Se busca la victoria

Trinidad y Tobago y Guatemala lideran una lucha por llegar a los cuartos de final, pero en esta oportunidad la vida le sonríe de mejor manera a los caribeños ya que llegan al compromiso del viernes como líderes con 6 puntos sobre los 4 que lleva Guatemala. Una victoria trinitense los hará clasificar automáticamente y a falta de una fecha a la siguiente ronda de la Liga de Naciones Concacaf.

Guatemala no debe perder para llegar con vida a Panamá. La victoria sería el resultado ideal, pero un empate le permite a los dirigidos por Luis Fernando Tena depender de sí mismo (una victoria ante Panamá) para lograr el boleto a los cuartos de final y quedar a las puertas de una Copa América.

