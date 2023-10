Serie A: Árbitro Juan Luca Sacchi fue acusado de sexista

El árbitro Juan Luca Sacchi y su árbitra asistente protagonizaron un momento incómodo en el previo del Lecce y Sassuolo.

La polémica llegó a la Serie A este fin de semana durante el encuentro entre Lecce y Sassuolo, duelo correspondiente a la octava fecha del campeonato italiano. El protagonista del momento que le está dando la vuelta al mundo es el árbitro italiano, Juan Luca Sacchi, quien tuvo un mal gesto ante su compañera, la asistente Francesca Di Monte.

Los equipos estaban listos para saltar a la gramilla del estadio Comunale Via del Mare, cuando el árbitro Juan Luca Sacchi gira y extiende la mano para dar un saludo, encontrándose en el primer plano su compañera arbitral, Francesca Di Monte, a quien ignoró. Luego, continúo con el saludo hacia Gianmarco Ferrari, capitán del Sassuolo.

El video, también muestra la reacción de la asistente, que exhibió una sonrisa incómoda por el momento que vivió.

Sacchi fue muy criticado en las redes sociales por los usuarios que entendieron que le negó el saludo a su árbitra asistente en el túnel de los vestuarios.

¡VERGONZOSO👎🏼! 🫱🏼‍🫲🏽El árbitro Juan Luca Sacchi se negó a dar la mano a su asistente Francesca Di Monte en la previa del Lecce – Sassuolo. 📌Va a ser sancionado con un partido. pic.twitter.com/dou9SmqX1Y — La cara B del futbol (@lacarabdeporte) October 8, 2023

Dan su versión

“En la previa del partido, en el túnel, el árbitro saludó a los capitanes mientras que nosotros tenemos nuestro momento de saludo en el campo antes de que suene el silbato”, explicó Di Monte a la agencia italiana ANSA.

“Mi cara parece asombrada y avergonzada simplemente porque me tomó por sorpresa. Lamento que se explote un breve vídeo para tocar temas muy pesados que requieren otra forma de respeto y delicadeza. El tema de la falta de respeto y la violencia hacia una mujer me toca muy de cerca, pero no es el caso”, añadió la árbitra asistente.

Por su parte, Juan Luca Sacchi explicó: “Es increíble cómo ha surgido un caso a partir de este episodio. Ni ella ni yo habríamos imaginado estas reacciones. Negar un saludo a un colega es un gesto que no me corresponde en absoluto”.

La Asociación de Árbitros mostró su postura después del suceso, y aseguraron, de forma unánime, en que se trató de un malentendido y que en ningún momento hubo un comportamiento sexista.

“Hay que descartar absolutamente un gesto sexista”, declararon fuentes del colegio de árbitros italianos (AIA).

