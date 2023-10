Nápoles pincha en casa y se aleja de lucha por el “Scudetto”

La ‘Viola’ se adelantó con gol del croata Josip Brekalo (7), que recuperó en el área un balón que había impactado en el palo y lo envió al fondo de la red.

El nigeriano Victor Osimhen se echó el equipo a la espalda en busca del empate, que creyó encontrar en un primer momento, en un gol que fue finalmente anulado por fuera de juego (23).

Pero el máximo goleador del curso pasado siguió insistiendo y acabó forzando un penal, que él mismo transformó (45+5) justo antes del descanso.

De vuelta de los vestuarios, Osimhen tuvo un cara a cara contra el guardameta de la Fiorentina, ganado por Pietro Terracciano (58).

Los visitantes, guiados por el omnipresente Jonathan Ikoné, castigaron esa falta de acierto y Giacomo Bonaventura (63) y el argentino Nicolás González (90+3), sellaron la victoria de la ‘Viola’.

Nápoles, quinto

Bonaventura celebró así su convocatoria con Italia conocida esta semana, la primera llamada de la selección del centrocampista de 34 años en los últimos tres años.

El resultado, la cuarta victoria en los últimos cinco partidos, deja a la Fiorentina en el ‘Top 4’, con 17 puntos al igual que la Juventus (3º).

Por su parte el Nápoles, que entró a los vestuarios bajo algunos silbidos del público del estadio Diego Armando Maradona ocupa la quinta posición de la tabla con 14 puntos, siete menos que el líder AC Milan.

“Es un mal resultado, está claro, cometimos demasiados errores defensivos. Lo que no me ha gustado ha sido la falta de agresividad de todo el equipo cuando no teníamos el balón. No es normal hacer tan pocas faltas cuando juegas en casa”, reconoció el entrenador del Nápoles Rudi Garcia a la plataforma DAZN.

*Con información de AFP