Rumbo a la Eternidad: Kelvin Kiptum impone nuevo récord mundial en maratón

Kelvin Kiptum fue dominante de principio a fin en el Maratón de Chicago, competencia en la que entró en los libros dorados del atletismo.

En una actuación excepcional, el corredor keniata Kelvin Kiptum dejó una marca imborrable en la historia del atletismo al establecer un nuevo récord mundial de maratón en el Maratón de Chicago del Bank of America. Kiptum superó la plusmarca anterior por 34 segundos, cruzando la línea de meta con un tiempo asombroso de 2:00:35.

En el Maratón de Chicago, Kiptum no encontró rival a su altura, ya que el segundo y tercer lugar llegaron prácticamente tres minutos y medio después. Benson Kipruto se ubicó en la segunda posición con un tiempo de 2:04:02, mientras que Bashir Abdi completó el podio con un tiempo de 2:04:32.

🇰🇪’s Kelvin Kiptum became the first athlete to break 2:01 in a record-eligible marathon, clocking a tremendous 2:00:35* to take 34 seconds off the world record.@ChiMarathon FLASH ⬇️

— World Athletics (@WorldAthletics) October 8, 2023