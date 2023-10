“Es una m…”, Javier Aguirre se pronuncia sobre el Mundial 2030

Durante una rueda de prensa posterior al último partido de su equipo, Javier Aguirre fue cuestionado sobre el Mundial 2030, y su respuesta no pasó desapercibida.

La reciente confirmación de que España, Portugal, Marruecos, Uruguay, Argentina y Paraguay serán los países anfitriones del Mundial 2030 ha generado una ola de expectación y debate en el mundo del fútbol. Mientras se despejan incógnitas y se ultiman detalles organizativos, las opiniones de personalidades destacadas del deporte no se hacen esperar. En este contexto, el entrenador del Mallorca, Javier Aguirre, ha compartido sus pensamientos sobre la logística que implica un torneo distribuido en múltiples sedes.

Durante una rueda de prensa posterior al último partido de su equipo, Javier Aguirre fue cuestionado sobre el Mundial 2030, y su respuesta no pasó desapercibida. El entrenador mexicano comenzó expresando su sorpresa con un enfático “Qué barbaridad” y rápidamente hizo referencia a su amplia experiencia en Copas del Mundo, habiendo participado en alrededor de 10 o 12 ediciones.

¡El Vasco siendo el Vasco! 😅 A Javier Aguirre no le gustó mucho que vaya a haber tantas sedes en el Mundial de 2030. 🗣️❌ pic.twitter.com/IV3gOpBTKo — TNT Sports México (@tntsportsmex) October 7, 2023

El ‘Vasco’ Aguirre y su postura sobre el Mundial 2030

El aspecto que más llamó la atención en las palabras de Aguirre fue su preocupación por la logística de viajar entre los diferentes países anfitriones. “Vamos a Argentina, volveremos para España, iremos a Marruecos. Es una mierd*, no me gusta… Digo yo, no sé. No sé”, expresó con franqueza. El técnico del Mallorca comparó esta situación con el Mundial de Estados Unidos en 1994, donde los equipos debían trasladarse de una ciudad a otra en distantes ubicaciones, lo que consideró un desafío logístico.

Además, Aguirre mencionó que el formato multisede también se aplicará en el Mundial 2026, que se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos. Aunque reconoció la importancia de hacer un guiño a diferentes regiones, señaló que ya dos sedes le parecían un exceso.

El comentario de Aguirre refleja las preocupaciones de algunos en la comunidad futbolística sobre la complejidad logística que implica un Mundial distribuido en múltiples países. Además, señaló que otros países como Chile y Paraguay también han expresado su descontento con el formato multisede.

Javier Aguirre y su opinión sobre el Mundial 2030 con seis países: 💬 “Qué barbaridad. A volar, a volar… Es una mierda, no me gusta”. pic.twitter.com/dqBsScKr2D — Relevo (@relevo) October 7, 2023

