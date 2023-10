Comité Paralímpico Guatemalteco exige derechos para sus paratletas

Bajo la premisa "la discapacidad no limita, el entorno sí", el Comité Paralímpico Guatemalteco continúa con su lucha para un deporte más inclusivo.

El pasado jueves, integrantes del Comité Paralímpico Guatemalteco asistieron a una reunión con diputados de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República de Guatemala para solicitar Q16 millones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación para el año 2024 para su funcionamiento.

Durante la sesión de trabajo, y bajo la premisa: “La discapacidad no limita, el entorno sí”, se dieron a conocer las “condiciones desiguales y adversas que debe de enfrentar un deportista con discapacidad para poder practicar deporte en el país”.

Por ello, las autoridades deportivas del país consideran la necesidad de reformar o crear leyes que incluyan a los deportistas con discapacidad.

Funciones del Estado

Ricardo José Alvarado, director del Comité Paralímpico Guatemalteco, atendió el llamado de Publinews, para ampliar la petición que realizan las autoridades del Comité Paralímpico Guatemalteco (Copag).

“El Comité es una organización civil no lucrativa debido a que el Estado de Guatemala aún no ha actualizado, reformado o promulgado alguna ley para reconocerla. Esto quiere decir que, el Copag, que promueve el deporte para personas con discapacidad, hace funciones que le corresponden al Estado. Esto, sin contar con los recursos económicos para hacerlo. Vivimos de donaciones, aportes voluntarios de la CDAG (Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala) y COG (Comité Olímpico Guatemalteco) y cooperantes internacionales”, señaló Alvarado.

El entrevistado explicó que ellos solicitaron que: “El Estado de Guatemala garantice recursos económicos que posibiliten la mejora de la calidad de vida. Sobre todo, la generación de igualdad de oportunidades para que los deportistas puedan hacer deporte y representar al país en las mismas condiciones que los hacen los deportistas sin discapacidad”.

¿Qué respuesta han tenido?

Ricardo José Alvarado: “La respuesta que hemos tenido fue que nos felicitaron por la labor que como organización civil realizamos. Reconocen que el Estado tiene una deuda y que de parte de ellos van a promover ante el pleno del Congreso, la aprobación de los Q16 millones. Habrá que esperar a que se cumpla y como indicamos, la discapacidad no limita, el entorno sí. La solución ha estado, está y estará en el Congreso guatemalteco por lo que instamos a todos los y las diputadas a que apoyen nuestra propuesta”.

¿Qué otro camino o salida tienen?

“Hay que aclarar algo, las personas con discapacidad ya están despertando y ya no están pidiendo favores sino exigiendo derechos. Las leyes tanto nacionales como internacionales establecen que todas las personas son iguales en derechos, en obligaciones, y uno de esos derechos es la práctica deportiva”, dijo Alvarado.

Continuó: “Como instituciones del Estado queremos que cumplan con sus deberes y cumplan con leyes. La salida más próxima que hemos visto nosotros es que vamos a proponer cambios a las leyes del deporte en Guatemala (se preparan reformas a Ley 7697). Estamos sugiriendo mejoras a la iniciativa de ley 5535 para que sea más inclusiva o estamos evaluando la idea de presentar una ley solo del deporte paralímpico”.

Ricardo José Alvarado también habló del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación (Conader), quien está próximo a presentar el Plan Nacional de Educación Física del Deporte y Reacción 2024-2034, el cual ellos consideran “no es inclusivo”.

En ese sentido, Alvarado explica que se han hecho sugerencias para que sea más inclusivo. “La verdad no sé qué pasa, hay poca voluntad y esperamos que esta situación cambie y que las personas con discapacidad puedan gozar de las mismas condiciones de un deportista sin discapacidad”, aseveró el entrevistado.

¿Qué dificultades atraviesan los paratletas?

Alvarado: “Un deportista sin discapacidad tiene recursos humanos calificados contratados, tiene implementación deportiva que se la provee el Estado a través de Federaciones, cuenta con oportunidades para ir a competir internacionalmente (tanto de preparación como fundamentales), y sobre todo, los atletas destacados tienen un programa de apoyo económico que les permite dedicarse al deporte al 100 %”.

Prosigue: “Por el contrario, los deportistas con discapacidad no tienen eso. Se tienen que costear los implementos deportivos y viajes”. Menciona el caso de un paratleta de tenis de mesa que participa en torneo en Argentina que costeó su viaje.

En esa línea, el director deportivo del Comité Paralímpico Guatemalteco, recuerda que han presentado varias propuestas de apoyo económico, las cuales, algunas las han aprobado y otras no (la gran mayoría). Ricardo José Alvarado informa que solo dos paratletas reciben apoyo económico de casi 150 que tienen. Y en tema de entrenadores, señala que las federaciones asociaciones deportivas nacionales no los tienen calificados todavía, las federaciones no los incluyen dentro de sus planes de formaciones.

“La capacidad no limita, el entorno sí”

Al pedirle un llamado a Ricardo José Alvarado, éste dijo: “Un llamado especial a todos para cambiar el chip, ser más inclusivos, dejar las reflexiones y pasar a las acciones. No es posible que en el sigo XXI nuestro país no sea capaz de reformar sus leyes, políticas y planes sobre ello”.

Amplió: “A las personas con discapacidad, solidarizarme con ellos y ya no están para pedir favores sino para exigir derechos”.

Por último, a la población le dice: “La capacidad no limita, el entorno sí. Hagamos de nuestra sociedad una sociedad más inclusiva, más humana y que generamos las igualdades de oportunidades para las personas sin y con discapacidad”.

