Amarini Villatoro tras jugarse el Xela-Guasta: “Pareciera que fuéramos los malos”

Amarini Villatoro dejó ver que Xelajú MC propuso posponer el partido, sin embargo la respuesta de Guastatoya fue negativa.

Después de la victoria del Xelajú MC sobre Guastatoya en la primera jornada de grupos del Torneo Apertura 2023, el entrenador y campeón nacional, Amarini Villatoro, explicó las razones detrás de la celebración del partido. Este encuentro fue el único programado para este fin de semana, dada la situación actual que atraviesa Guatemala.

Durante sus declaraciones, Villatoro aclaró desde el inicio de la conferencia de prensa que el Xelajú MC no obligó a Guastatoya a realizar el viaje, incluso dejó ver que desde la directiva altense se propuso posponer el partido. “Quiero aclarar algo, nosotros jugamos porque el rival no reprogramó. Xela no obligó a Guastatoya a viajar. Se hizo la propuesta el jueves, previo a su viaje, que se suspendiera el partido por el tema que vive el país”, dijo.

Amarini Villatoro dejó ver que uno de los posibles motivos por los que Guastatoya no reprogramó el partido pudo haberse debido a las ocho bajas de su club, que pese a estar mermado logró conseguir el triunfo: “Entiendo también que el campeonato está muy apretado y que cada quien defiende sus intereses, no sé cuál era la posición de ellos, de mi lado teníamos ocho bajas y posiblemente en dos semanas que estuviera el equipo completo no era rentable para ellos deportivamente”.

“Pareciera que somos los malos”

Tras las múltiples críticas recibidas, Amarini Villatoro salió en defensa de su Xelajú MC con el motivo de aclarar que ellos había optado por aplazar el juego, pero que ante el desconocimiento general “pareciera que fuéramos los malos”.

“Estamos para apoyar en este momento, pero también respetamos las decisiones de los otros clubes. También agradezco a la afición que vino, que estuvo bajo la lluvia y que vino a pesar de todo lo que vive el país”, concluyó.

