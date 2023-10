Previo a viajar a Guatemala, Méndez-Laing tuvo minutos con el Derby County

El extremo inglés-guatemalteco fue titular y disputó 68 minutos el empate (1-1) entre el Derby County y el Cheltenham Town.

Nathaniel Méndez-Laing, el extremo inglés-guatemalteco, se encuentra listo para incorporarse a la Selección Nacional para los próximos juegos ante Trinidad & Tobago y Panamá en la Liga de Naciones de Concacaf. Antes de unirse a la concentración del equipo nacional, Méndez-Laing sumó minutos en un empate 1-1 entre su club, el Derby County, y el Cheltenham Town.

Este sábado, Nathaniel Méndez-Laing fue titular en el enfrentamiento entre el Derby County y el Cheltenham Town en la EFL League One. Desde el primer minuto, el extremo guatemalteco demostró su calidad en el campo, siendo uno de los jugadores más activos en el ataque de su equipo. Con su velocidad y habilidad para driblar, creó oportunidades de gol y puso en aprietos a la defensa rival.

Honours even at the Completely-Suzuki Stadium.#DCFC pic.twitter.com/BYrPnrF2Js

