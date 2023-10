McTominay se convierte en el héroe inesperado en la victoria del Manchester United

El escocés Scott McTominay ingresó al minuto 87 del encuentro y anotó un doblete en el tiempo de descuento (93 y 97) para darle el triunfo a los 'Red Devils'.

En un emocionante partido de la 8ª jornada de la Premier League, el Manchester United logró una remontada agónica contra el Brentford, ganando 2-1 gracias a un impresionante doblete de Scott McTominay en tiempo añadido. El encuentro dejó a los aficionados en Old Trafford con el corazón en la mano y demostró que en el fútbol, todo es posible hasta el último minuto.

El partido comenzó de manera complicada para el Manchester United. Un error de Casemiro permitió al Brentford lanzarse al ataque, culminando en un disparo de Mathias Jensen que André Onana no logró detener, concediendo una ventaja temprana a los visitantes en el minuto 26. Los Red Devils se encontraron nuevamente bajo presión y ansiosos por obtener un resultado positivo.

Late goals at Old Trafford! We've been here before 😏 pic.twitter.com/4UNjT6w8Vv

— Premier League (@premierleague) October 7, 2023