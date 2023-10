Matan Peleg no estará presente con la Selección de Guatemala

"Lo que está pasando en el país (Israel) no me permite irme. No puedo salir en un momento tan difícil y también principalmente porque mi esposa está en un embarazo avanzado", mencionó Peleg al periodista Andrés Niederheitmann.

Publicidad

El futbolista guatemalteco Matan Peleg, quien milita en el fútbol israelí, se encuentra en una situación complicada que le impedirá unirse a la concentración de la Selección Nacional de Guatemala en los próximos partidos de la Liga de Naciones. En medio de una crisis sin precedentes en Israel, Peleg no puede abandonar el país debido a la difícil situación que atraviesa y a su esposa, quien se encuentra en una etapa avanzada de embarazo.

Este sábado, Israel ha vivido momentos de tensión extrema con un ataque por tierra y aire proveniente de la Franja de Gaza. El ejército israelí ha declarado el estado de “alerta de guerra”, mientras que el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu ha ordenado el confinamiento de los habitantes de las ciudades cercanas a Gaza. Esta situación ha dejado a la nación en vilo, con miles de personas buscando refugio y preocupadas por su seguridad.

🇮🇱🇵🇸 | URGENTE – GUERRA ISRAEL-GAZA: Lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza una vez más hacia el centro de Israel y la ciudad de Tel Aviv. pic.twitter.com/YnzeWvdcVJ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 7, 2023

Matan Peleg no podrá viajar a Guatemala

Matan Peleg, quien tenía previsto unirse a la Selección Nacional de Guatemala en su próxima serie de partidos en la Liga de Naciones, ha expresado su profundo compromiso con su país de origen y con su familia. En una respuesta a una publicación del periodista Andrés Niederheitmann, Peleg compartió las razones por las cuales no podrá acudir al llamado de la selección.

“Lo que está pasando en el país (Israel) no me permite irme. No puedo salir del país en un momento tan difícil y también principalmente porque mi esposa está en un embarazo avanzado. Espero que entiendas eso. Los quiero mucho”, comentó Peleg.

La ausencia de Matan Peleg representa una baja importante para la Selección Nacional de Guatemala en los próximos partidos de la Liga de Naciones, donde se enfrentarán a Trinidad & Tobago y Panamá, cabe resaltar que por la banda derecha también se encuentra lesionado Aaron Herrera, futbolista del CF Montreal, que desde hace más de un mes se encuentra en recuperación por una lesión en el tobillo.

¡PELEG NO PODRÁ VENIR A GUATEMALA! 🚨🇬🇹 Nuestro legionario Matan Peleg ha comentado en nuestro Instagram sobre la situación que vive Israel y el no poder dejar a su esposa que está embarazada. 👉🏼 Matan Peleg se encuentra refugiado en un búnker por lo misiles. ¡GUATE ESTÁ CON… pic.twitter.com/Xy5sxDjUI2 — Andres ADF 🇬🇹 (@andresNadf) October 7, 2023

Publicidad