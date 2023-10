Europa League: Liverpool y Leverkusen dan pasos firmes hacia octavos

El conjunto sevillano, emparejado en el grupo C, se repuso al gol temprano del serbio Veljko Birmancevic (3). Apenas cinco minutos después, Assane Diao aprovechó una mala salida del área del guardameta danés Peter Vindahl para empatar.

Cuando el partido parecía destinado a la igualdad, Isco Alarcón emergió entre la defensa checa para aprovechar un centro del argentino Guido Rodriguez y marcar de cabeza el gol de la victoria (79).

NOTA: Oscar Castellanos en un top 15 mundial imperdible

Los béticos suman así sus primeros puntos tras la derrota en la visita a Glasgow Rangers (1-0) en la primera fecha. Los escoceses cayeron derrotados en su visita al Aris chipriota (2-1), resultado que deja a los cuatro equipos de la llave empatados a tres puntos.

El Villarreal, en la llave F, cumplió en el Estadio de la Cerámica derrotando al Rennes por 1-0, gracias a un potente disparo desde la frontal del área del sueco Alexander Sorloth (36). El Submarino Amarillo es segundo, a un punto del Pananthinaikos que no pasó del empate en la visita al Maccabi Haifa israelí (0-0).

Tampoco pudo sumar tres puntos el Ajax, que empató 1-1 en su visita al líder AEK Atenas y que sigue sumido en una grave crisis de resultados, ocupando la 3ª posición del grupo B, liderado por el conjunto griego.

En el otro enfrentamiento de ese grupo, todo parecía encaminado a un debut de ensueño para Gennaro Gattuso como entrenador del Marsella: el equipo francés anotó dos tantos en menos de un minuto para irse al descanso con una cómoda ventaja de 2-0 contra el Brighton.

Sin embargo, el equipo inglés recortó distancias minutos después del paso por vestuarios, y a falta de dos minutos para el final del tiempo reglamentario, el brasileño Joao Pedro empató de penal, aguando el estreno del técnico italiano en el sur de Francia pero que deja todavía a las Gaviotas de Roberto De Zerbi como colistas de la llave.

Mejor le fue a la Roma de José Mourinho, que se desquitó las malas sensaciones que arrastra en el campeonato italiano con un contundente 4-0 merced de un doblete de Andrea Belotti (46, 59) contra el Servette suizo. Con seis puntos, empata en el grupo G con el líder Slavia Praga, que goleó por 6-0 al Sheriff Tiraspol.

El otro equipo italiano en liza, el Atalanta, logró vencer en Lisboa al Sporting por 2-1, que sirve al conjunto de Bérgamo para despegarse en solitario con seis puntos en la llave D.

Matchday 2 in the books ✅

How did your team get on?#UEL pic.twitter.com/xK4mk0bRpt

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 5, 2023