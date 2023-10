¡Marca Neymar, sonríe el futbol! El brasileño anota su primer gol con el Al Hilal

La segunda jornada de la Champions Asiática fue el escenario en el que Neymar pudo celebrar su primer gol como jugador del Al Hilal.

Neymar está de celebración en el mundo del fútbol asiático, ya que por primera vez desde su llegada al Al Hilal, pudo gritar un gol. El brasileño anotó el segundo tanto en la victoria por 0-3 de su club ante el FC Nassaji Mazandaran en la segunda jornada de la Champions Asiática, resultado que afianza al Al Hilal en el liderato del Grupo D con cuatro puntos.

El primer gol de la noche en Irán cayó a los 18 minutos y fue obra de Mitrovic. El serbio nunca falla a la cita con el gol y de cabeza puso el 0-1 con el que el Al Hilal se marchó al descanso. Tras una segunda parte abierta, Neymar apareció para poner la tranquilidad en el sector visitante.

Se jugaba el minuto 58 cuando una serie de pases entre Neymar y Al Dawsari dejó al brasileño con el balón dominado en el borde del área. El ’10’, ante la presencia de un defensor rival, no dudó en cargar su pierna izquierda y con un potente remate cruzado marcó el 2-0, gol que significó su primer tanto en su aventura exótica. Dos anotaciones parecían insuficientes para el cuadro visitante, por lo que Saleh Al-Shehri selló la goleada con el 3-0 en el minuto 90+3.

Los tres goles de diferencia permiten al Al Hilal liderar el Grupo D de la Champions Asiática únicamente por los goles marcados como visitante. A pesar de contar con grandes figuras mundiales, el club de Neymar está empatado en todo con el Navbahor Namangan de Uzbekistán, rival que en la primera jornada les sacó un empate 1-1 en Arabia Saudí.

La Champions Asiática para Neymar y compañía volverá el 23 de octubre en el duelo de la tercera jornada ante el Mumbai City. Un triunfo en casa ante el equipo de la India podría prácticamente asegurarles un boleto para las fases finales del máximo torneo de la región.

⏰ FT | 🇮🇷 Nassaji 0️⃣-3⃣ Al Hilal 🇸🇦

Goals from Mitrovic, Neymar and Al Shehri earn Al Hilal the three points at Azadi Stadium 🔵#ACL | #NSJvHIL pic.twitter.com/zbw99OpS3e

— #ACL (@TheAFCCL) October 3, 2023