Méndez-Laing titular en el empate del Derby County ante Cambridge United

El seleccionado guatemalteco completó los 90 minutos en el empate sin goles entre Derby County y Cambridge United.

El jugador inglés-guatemalteco Nathaniel Méndez-Laing sigue demostrando su valía en el Derby County de la League One de Inglaterra. En el último partido, que enfrentó al Derby County contra el Cambridge United, Méndez-Laing se destacó como titular indiscutible en el once inicial de su equipo. A pesar del empate 0-0, su actuación en el campo no pasó desapercibida.

Méndez-Laing se convirtió en uno de los elementos más peligrosos del Derby County durante el encuentro. Con su velocidad y destreza en los regates, generó oportunidades de gol para su equipo. Sus centros precisos crearon momentos de tensión en la defensa rival, aunque lamentablemente sus compañeros no lograron concretar ninguna de estas ocasiones. Además, su habilidad en el uno contra uno provocó un par de tarjetas amarillas en el cuadro contrario, lo que demuestra su influencia en el desarrollo del partido.

Méndez-Laing en buen momento de forma

La actuación destacada de Nathaniel Méndez-Laing en el Derby County no solo beneficia a su equipo, sino que también es de gran importancia para la selección de Guatemala. El jugador inglés-guatemalteco está destinado a ser uno de los pilares de la selección en los partidos cruciales que se avecinan en octubre.

Guatemala se enfrentará a Trinidad y Tobago, así como a Panamá, en la Liga de Naciones de Concacaf. La presencia de Méndez-Laing en el campo será fundamental para las aspiraciones de la selección de conseguir resultados positivos en estos compromisos trascendentales en busca de un boleto a la Copa América 2024.

