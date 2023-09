El Wolverhampton acabó con el invicto del City en la Premier League

Después de siete fechas, el Manchester City sufrió su primera derrota en la temporada de la Premier League al caer (2-1) en su visita al Wolverhamtpon.

Publicidad

El Manchester City, uno de los equipos más dominantes en la Premier League en los últimos años, sufrió una sorprendente derrota ante el Wolverhampton Wanderers (Wolves) con un marcador de 2-1. Esta inesperada derrota rompió el invicto que el equipo de Pep Guardiola había mantenido hasta ese momento en la temporada de la Premier League.

El partido comenzó con un giro inusual, ya que el defensor central del Manchester City, Ruben Dias, anotó un gol en propia puerta que le dio la ventaja al Wolverhampton. Este autogol dejó a los seguidores del City sorprendidos, ya que no es común ver errores de este tipo en un equipo tan sólido defensivamente como el City.

Manchester City se complica en la clasificación

Aunque Julián Álvarez logró descontar para el Manchester City, no fue suficiente para evitar la derrota. Ya que el Wolverhampton no se detuvo allí y siguió presionando al City. Fue el futbolista surcoreano Hwang Hee-Chan quien le dio el triunfo a los ‘Wolves’ con su anotación en el segundo tiempo.

Esta derrota del Manchester City no solo rompió su invicto en la temporada de la Premier League, sino que también permitió que el Arsenal se acercara peligrosamente en la tabla de posiciones. El Arsenal logró una contundente victoria por 4-0 sobre el Bournemouth en el mismo fin de semana, lo que los coloca a solo un punto del City en la clasificación.

La derrota ante el Wolverhampton, combinada con la eliminación del Manchester City de la EFL Cup a mitad de semana, ha sido una semana complicada para el equipo de Pep Guardiola. Los fanáticos y los expertos del fútbol están observando de cerca para ver si esta derrota tendrá un impacto duradero en su rendimiento.

El Manchester United sigue dejando dudas

En una jornada llena de sorpresas en la Premier League, el otro equipo de Manchester, el Manchester United, también sufrió una dura derrota. Los “Red Devils” cayeron 1-0 ante el Crystal Palace en Old Trafford, sumando así su cuarta derrota en la presente campaña de la Premier League. Este resultado deja al United en una posición incómoda en la mitad de la tabla de posiciones.

Roy Hodgson is the first manager to go five consecutive Premier League matches unbeaten at Old Trafford 👏 #MUNCRY pic.twitter.com/dypLG7AkgZ — Premier League (@premierleague) September 30, 2023

Publicidad