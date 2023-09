Antony es reintegrado por el Manchester United en medio de una investigación policial

Antony, regresó a los entrenos del Manchester United, a la espera de la conclusión de la investigación de la policía sobre las acusaciones de violencia de género hacia su antigua pareja.

El Manchester United ha tomado una decisión que ha generado polémica y debate en el mundo del fútbol. El delantero brasileño Antony, quien había sido apartado del equipo debido a acusaciones de violencia doméstica por parte de su antigua pareja, Gabriela Cavallin, ha sido autorizado a regresar a los entrenamientos y está disponible para jugar mientras se lleva a cabo la investigación policial.

Antony, de 23 años, ha estado en el centro de la controversia desde que salieron a la luz las acusaciones en junio. Su antigua pareja lo acusa de amenazas y violencia psicológica y física, alegaciones que el jugador ha negado enérgicamente. Desde el principio, el jugador ha cooperado con las investigaciones de la policía, tanto en Brasil como en el Reino Unido, donde juega para el Manchester United.

El club inglés emitió un comunicado en el que afirmaba: “Como empleador de Antony, el Manchester United ha decidido que regrese a los entrenamientos en Carrington y esté disponible para el equipo mientras la investigación policial continúa”. Esta decisión ha generado un debate intenso sobre si el club debería haber permitido el regreso del jugador mientras las acusaciones pendientes siguen sin resolverse.

Antony se encontraba en Brasil desde que fue apartado del equipo el 10 de septiembre. Sin embargo, a principios de esta semana, regresó a Inglaterra y fue interrogado por la policía de Manchester el jueves, quedando sin cargos, según reportes de la prensa británica. Esta noticia ha sido recibida con diversas reacciones por parte de la afición y la comunidad futbolística en general.

La incertidumbre persiste en torno al futuro de Antony en el Manchester United y en el fútbol en general. El delantero brasileño podría formar parte de la convocatoria para el próximo partido del equipo contra el Crystal Palace en Old Trafford, un hecho que sin duda seguirá generando discusión y atención mediática.

"Since allegations were first made in June, Antony has co-operated with police inquiries in both Brazil and the UK, and he continues to do so”.

