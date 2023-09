El delantero Víctor Osimhen analiza demandar al Napoli

El agente de Victor Osimhen, Roberto Calenda, informó que están evaluando tomar acciones legales contra el Napoli por videos de burla subidos a la cuenta de TikTok de la institución italiana.

Un sorprendente escándalo ha sacudido al fútbol italiano, involucrando al actual campeón de la Serie A, el Napoli, y a su destacado delantero, Víctor Osimhen. El conflicto estalló después de un partido que terminó en empate sin goles contra el Bologna, en el cual Osimhen erró un penal crucial. Este incidente desencadenó una serie de eventos que han dejado en entredicho la relación entre el jugador nigeriano, el entrenador Rudi García y el club napolitano.

A los 71 minutos del partido en el Estadio Renato Dall’Ara, Osimhen pidió ejecutar un penal a favor del Napoli. Sin embargo, su tiro fue desviado y, a falta de cinco minutos para el final, el entrenador francés, Rudi García, decidió reemplazarlo. La reacción airada de Osimhen no pasó desapercibida, ya que las cámaras de televisión captaron la discusión entre el jugador y el entrenador en pleno campo de juego.

"What happened today on Napoli's official profile on the TikTok platform is not acceptable. A video mocking Victor was first made public and then, but now…

Victor Osimhen could take legal action against Napoli — per his agent Roberto Calenda formal statement.

Osimhen había sido la figura principal del Napoli en la temporada anterior, anotando 26 goles y convirtiéndose en una de las estrellas del equipo. Sin embargo, este episodio parecía señalar el comienzo de una crisis en su relación con el club.

La situación tomó un giro aún más polémico cuando el Napoli publicó un video en su cuenta de TikTok burlándose de Osimhen, utilizando el popular trend “give me penalty, please” (dame el penal, por favor) y comparando su corte de pelo con un coco. Estas burlas se volvieron virales rápidamente, aumentando la tensión en el club.

La reacción del representante de Osimhen, Roberto Calenda, no se hizo esperar. En un comunicado de prensa, Calenda calificó las acciones del Napoli como “un hecho grave que provoca un daño gravísimo al jugador” y amenazó con emprender acciones legales para proteger a Víctor. También destacó el trato mediático y las “fake news” que el jugador ha enfrentado recientemente.

El futuro de Víctor Osimhen en el Napoli se ha vuelto incierto, ya que el jugador borró todas sus fotos relacionadas con el club en su cuenta de Instagram, donde abundaban las imágenes con la camiseta de su selección. Osimhen, de 24 años, había tenido un desempeño destacado en el Napoli, anotando 62 goles en 107 partidos y brindando 15 asistencias.

Este escándalo se suma a la propuesta que Osimhen recibió para unirse a un club de Arabia Saudita durante el último mercado de pases, una oferta que el presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, valoró en 210 millones de dólares (200 millones de euros).

Victor Osimhen arriving @ Napoli's team hotel ahead of Udinese game after the public statement considering legal action against the club

Not greeting Demme and Zielinski but shaking hands with team manager Santoro.

Enzo Buono

