Ancelotti responde a los rumores de ser remplazado por Xabi Alonso en Madrid

Según la prensa española, Xabi Alonso es el gran deseo de Florentino Pérez para el banquillo del Real Madrid la próxima temporada.

Publicidad

Pese a que la temporada no lleva ni dos meses de arrancada, los rumores sobre el relevo de Carlo Ancelotti en el banquillo del Real Madrid no se hacen esperar debido a que el italiano está en el último año de contrato. El elegido por los merengues, según lo dio a conocer Radio Marca, sería Xabi Alonso, técnico por el que la prensa no ha tardado en preguntar a Carlo Ancelotti.

La información, que ya ha tenido eco en todo el mundo del periodismo deportivo, surge tras la derrota del Real Madrid en el derbi. Además, se suma el factor de que Carlo Ancelotti está en su último año de contrato y todas las señales parecen indicar que podría ser el próximo seleccionador de Brasil.

“El primer favorito para sustituir a Ancelotti es Xabi Alonso. No tengo ninguna duda de que va a ser el entrenador del conjunto blanco. No es una sensación, es una opinión. A día de hoy, en el Madrid han elegido a Xabi Alonso para entrenar al equipo el año que viene”, comentó en Radio Marca el periodista Matías Prats.

También podrías leer: El emotivo mensaje de apoyo del Puebla Femenil a sus jugadoras guatemaltecas



Alonso, un técnico sensación en Europa

Xabi Alonso, de 41 años, es uno de los entrenadores sensación en el fútbol europeo. Tras una destacada carrera como jugador y su retiro en 2017 en el Bayern Múnich, el centrocampista español ha dirigido a los juveniles del Real Madrid, al equipo B de la Real Sociedad y actualmente entrena al Bayer Leverkusen.

Su trabajo en Alemania, que es su primera experiencia a nivel de élite, está siendo lo más destacado de su carrera. A punto de cumplir un año en el banquillo del Leverkusen, la temporada pasada rescató al equipo de la crisis de resultados en la Bundesliga, colocándolo en puestos de Europa League. Además, en dicha competición continental llevó al club hasta las semifinales. En la actual temporada, deslumbra con su estilo de juego, y por diferencia de goles, el equipo es sublíder, solo por detrás del Bayern, lo que lo convierte en un perfil interesante para el Real Madrid.

Ancelotti consultado sobre Xabi

En la rueda de prensa previa al partido entre el Real Madrid y Las Palmas, Carlo Ancelotti fue consultado sobre cómo ve la llegada de Xabi Alonso, a quien entrenó como jugador, como su posible sustituto en el banquillo merengue la próxima temporada. El italiano elogió a su ahora compañero de profesión, pero no es el único al que ve como futuro entrenador del Real Madrid.

“Yo he tenido a Alonso como jugador. Tiene un conocimiento del fútbol de alto nivel y está haciendo un gran trabajo en el Leverkusen. Le deseo lo mejor y espero que algún día, para todos, incluyendo a Raúl y a Arbeloa, Xabi Alonso pueda ser entrenador del Real Madrid. Son personas a las que quiero mucho y ojalá que algún día puedan dirigir al Real Madrid”, dijo Ancelotti.

Publicidad