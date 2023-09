Karla Alemán: “Ganarle a Panamá en casa es un trabajo grande de las chicas”

La estratega Karla Alemán viaja a Toronto para observar al siguiente rival de Guatemala: Canadá o Jamaica. Estos juegos serán en octubre y diciembre.

Karla Alemán, la directora técnica costarricense que dirige a la selección absoluta femenina de Guatemala, sacó una victoria de oro el domingo por la noche ante Panamá (2-3) y se repuso de la derrota en casa (0-3) en el camino a la Copa Oro W (femenina) de la Concacaf, la cual se celebrará en el 2024.

Con gol de María Amanda Monterroso y doblete de la máxima estrella guatemalteca, Ana Lucía Martínez, Guatemala sorprendió a propios y extraños para sumar sus primeros 3 puntos en el clasificatorio a la Copa Oro W 2024.

Tras el triunfo, la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut) informó que Karla Alemán viajaría este lunes a Toronto, Canadá, para darle seguimiento al próximo rival de la “Azul y Blanco”.

“Conforme a la planificación y el esfuerzo de la Fedefut con sus selecciones nacionales femeninas, informamos que el día 25 de septiembre del 2023 nuestra directora técnica, Karla Alemán, de la selección mayor femenina de Guatemala, viajará en las primeras horas del día a Toronto Canadá, para observar y analizar a la selección que participará en nuestro grupo por un boleto a la Copa Oro W”, señaló la Federación en X (antiguo Twitter).

De acuerdo a la Fedefut, este seguimiento se hace ya que Guatemala tendrá como rival a Jamaica o Canadá, con la cual se medirá a doble partido en fechas FIFA de octubre y diciembre del presente año.

Alemán muy feliz

Karla Alemán compareció a la conferencia de prensa tras la victoria ante Panamá en suelo canalero. Al borde de las lágrimas, la estratega felicitó a Panamá y a Guatemala por hacer un gran partido. “Los dos equipos lucharon hasta el final por ganar los puntos”, señaló.

“En este momento estoy tratando de enfocarme en la conferencia para no empezar a llorar acá con todos y todas ustedes”, añadió.

Karla Alemán recordó la derrota de Guatemala en casa (0-3). “Generamos oportunidades de gol que no se concretaron. Yo no puedo estar más feliz, estoy contenta no por el resultado (0-3) el cual es muy doloroso, pero estaba convencida de la idea de nuestro modelo de juego”.

Respecto al triunfo en Panamá, Karla Alemán, recordó: “La Federación está invirtiendo y cree en el proyecto del futbol femenino guatemalteco. De hecho, trabajaos con todo el esfuerzo de la Fedefut, con toda su logística y estructura. No es sencillo abrir camino, sin embargo, en este momento estamos dando un espaldarazo a ese esfuerzo y credibilidad. Cuando se gana sentimos mucha emoción. Ganarle a Panamá en casa es un trabajo grande de las chicas”.

Así el camino a Copa Oro 2024

Guatemala está en el grupo B de la Liga A junto a Panamá, con la cual ya se enfrentó a doble partido, con saldo de una derrota (0-3) y una victoria (2-3). Ambas escuadras suman 3 puntos, pero por mejor diferencia de gol, las panameñas son líderes y las guatemaltecas sublídres.

La tercera selección de este grupo se define el martes cuando Canadá y Jamaica solvente el repechaje rumbo a los Juegos Olímpicos París 2024. En el duelo de ida, jugado el viernes 22 de septiembre en Kingston, las jamaicanas cayeron 0-2 ante las canadienses. El juego de vuelta es este martes 26 a las 17:00 horas GT en Toronto, Canadá.

Si Canadá mantiene la ventaja, clasificará automáticamente a los Juegos Olímpicos París 2024 y a la Copa Oro W 2024. En ese sentido, Jamaica caería al grupo de Guatemala y los duelos ante las caribeñas serías así:

Domingo 29 de octubre de 2023: Jamaica-Guatemala

Domingo 3 de diciembre 2023: Guatemala-Jamaica (fechas sujetas a cambios)

De las tres selecciones participantes, el primer lugar avanzará a Copa Oro W 2024, el segundo lugar tendrá que ir a las Preliminares de la copa Oro femenina y el tercer lugar queda sin opciones de clasificación al máximo evento de la Concacaf.

