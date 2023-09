Real Madrid anuncia la baja de última hora de Vinicius para el Derbi

Vinicius, que había logrado recuperarse de una lesión muscular, finalmente quedó fuera de la convocatoria debido a una inoportuna gastroenteritis.

El Real Madrid se enfrentará al Atlético de Madrid este domingo en el Estadio Metropolitano en uno de los partidos más esperados de la temporada, pero lo hará sin una de sus estrellas más brillantes, Vinicius Jr. El extremo brasileño, que había logrado recuperarse a tiempo de una lesión muscular, finalmente quedará fuera de la convocatoria debido a una inoportuna gastroenteritis, según anunció el club blanco en su web oficial.

La noticia de la baja de Vinicius Jr. para el derbi ha sorprendido a los aficionados del Real Madrid. Carlo Ancelotti, en la conferencia de prensa previa al partido, había destacado la buena condición en la que se encontraba el futbolista, a pesar de su reciente recuperación. El entrenador italiano mencionó que Vinicius había entrenado muy bien y que estaba contemplado en la convocatoria. Sin embargo, la gastroenteritis ha dejado fuera de juego al joven extremo brasileño, generando incertidumbre en el once titular del equipo.

A pesar de la ausencia de Vinicius, Ancelotti ha decidido no llamar a ningún jugador del filial para reemplazarlo. Esto muestra la confianza del entrenador en su plantilla actual y en la capacidad de sus jugadores para enfrentar uno de los partidos más desafiantes de la temporada sin necesidad de realizar cambios de última hora.

Resulta curioso que tanto Vinicius Jr. como Jude Bellingham, hayan sufrido recientemente de gastroenteritis. El inglés también se vio afectado por problemas estomacales el pasado viernes, lo que lo llevó a perderse una sesión de entrenamiento. Sin embargo, Bellingham logró recuperarse a tiempo y se espera que esté al 100% para su primer derbi como jugador del Real Madrid.

Vinicius Jr has pulled out of the Real Madrid squad for the game against Atletico Madrid at the last minute.#RMCF have now confirmed the Brazilian will not be able to play after suffering from a bout of gastroenteritis.

More from @MarioCorteganahttps://t.co/1FWW6FpeZI

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 24, 2023