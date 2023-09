¡No te retires nunca! “Moyo” Contreras y su poema en la novena fecha

El mago José "Moyo" Contreras sacó sus mejores polvitos y anotó uno de sus mejores goles como futbolista.

José Manuel “Moyo” Contreras marcó este día en la victoria de Comunicaciones sobre Coatepeque F. C. (5-0) un golazo que es candidato a los mejores del Torneo Apertura 2023 de la Liga Guate Banrural.

El “Albo” jugaba de local ante las “Serpientes” en el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores y ganaba cómodamente 2-0 con doblete de Erick Rivera. Una desprendida de Diego Santis sobre la banda de la derecha terminó en un centro hacia el costado izquierdo donde estaba bien ubicado el capitán de Comunicaciones.

Contreras controló de forma excelente el esférico y le quedó tiempo y espacio para acariciar el baló con la parte inferior del botín derecho. El esférico se fue directamente al ángulo superior izquierdo del portero coatepecano Vander Cruz. Ni Cruz ni Wilson Díaz pudieron hacer algo para impedir que la pelota reventara por tercera ocasión su portería.

Fue magistral, fue impresionante, fue monumental la forma en cómo definió el ídolo albo para la alegría de los muy pocos aficionados que se hicieron presentes esta mañana al estadio de la zona 5, pero quienes disfrutaron al máximo uno de los mejores goles de la carrera del “Moyo”.

#Apertura2023 “La última palabra la tienes tú” José Manuel Contreras anota el tercer gol para los albos de manera magistral ¿Le ayudan los polvitos mágicos? 🫢🤭@CremasOficial 3-0 Coatepeque pic.twitter.com/V4nYivSAHm — ThisIsLaLigaGT (@ThisIsLaLigaGT) September 24, 2023

A 19 de los 100

En la Liga Nacional, José Manuel Contreras es hoy en día el gran referente del futbol local. Con 37 años, Contreras se encuentra en el epílogo de su carrera y estas son las últimas pinceladas que los fanáticos al futbol pueden disfrutar.

La anotación ante Coatepeque F. C. significó el gol número 81 en la carrera de José Manuel Contreras en el futbol guatemalteco, de los cuales, 72 han sido Comunicaciones. El resto de sus dianas, se distribuyen así: 5 con antigua G. F. C. y 4 con Xelajú M. C.

La anotación 82 de la carrera del futbolista guatemalteco llegó cinco meses después de aquel emotivo triplete hecho el 1 de abril de 2023 durante la jornada 15 del Clausura 2023 cuando Comunicaciones se impuso al cuadro de Antigua G. F. C.

Comunicaciones-Herediano

El golazo de José Contreras llegó en un momento trascendental para Comunicaciones, ya que comenzó una línea ascendente luego de haber caído hasta el sótano de la tabla de posiciones. Hoy cerrará la fecha entre los primeros tres lugares del certamen.

Además, sirve de ánimo para el partido que sostendrán este miércoles 27 de septiembre ante Herediano de Costa Rica por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2024.

