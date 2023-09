Arsenal y Tottenham dividen puntos en el Derbi de Londres

'Gunners' y 'Spurs' empataron (2-2) en una nueva edición del Derbi de Londres; Romero (propia puerta) anotaron por el Arsenal, mienetras que Heung-Min Son anotó un doblete por el Tottenham.

El Emirates Stadium fue testigo de un emocionante enfrentamiento que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos, cuando el Arsenal y el Tottenham se enfrentaron en el siempre apasionante Derbi de Londres. El marcador final fue un empate 2-2 que dejó a ambos equipos con un sabor agridulce.

El partido comenzó con un gol sorprendente a favor del Arsenal cuando Cristian Romero, defensor del Tottenham, anotó en propia puerta en el minuto 26. Sin embargo, los ‘Spurs’ no tardaron en responder. Heung-Min Son, el prolífico delantero surcoreano, marcó el empate al filo del final del primer tiempo, minuto 42.

That was Premier League football at its brilliant best! 🍿 A classic north London derby ends all square#ARSTOT pic.twitter.com/aEMeJJgEVr — Premier League (@premierleague) September 24, 2023

Arsenal y Tottenham dividen puntos

Pero el Arsenal no se rindió. Bukayo Saka, una de las jóvenes promesas del equipo, le devolvió la ventaja a los ‘Gunners’ al minuto 54 desde la vía penal, pero poco les duró la ventaja, ya que nuevamente Heung-Min Son igualó el partido al minuto 55.

El empate en el Derbi de Londres no es el resultado deseado para ninguno de los dos equipos. Tanto el Arsenal como el Tottenham aspiran a competir por el título de la Premier League, y cada punto perdido en enfrentamientos directos puede ser costoso. Además, el Manchester City, líder indiscutible del campeonato, ha logrado mantener su racha de victorias, lo que amplía la brecha entre los equipos de Londres y el líder.

54' – Bukayo Saka makes it 2-1 from the penalty spot

55' – Son Heung-min equalises again! All in just 98 seconds! 😲#ARSTOT pic.twitter.com/UUKfxsqL51 — Premier League (@premierleague) September 24, 2023

Chelsea sigue sin reflejar la inversión millonaria

Mientras tanto, en otro enfrentamiento de la Premier League, el Chelsea sufrió una nueva derrota en casa, esta vez ante el Aston Villa. El equipo de Stamford Bridge continúa lidiando con una racha negativa de resultados, habiendo perdido tres de sus últimos cuatro cinco y ocupando una inusual posición 14 en la clasificación.

Ollie Watkins' emphatic strike is the difference for @AVFCOfficial at Stamford Bridge 💥#CHEAVL pic.twitter.com/AddrdrrQwC — Premier League (@premierleague) September 24, 2023

