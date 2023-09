Vinicius entre los convocados de Brasil para la fecha FIFA de octubre

Vinicius Júnior regresa a la 'Seleção' para los juegos ante Venezuela y Uruguay, por la segunda doble fecha de la clasificatoria sudamericana para el Mundial de 2026.

Sin minutos desde hace un mes por una lesión, el extremo Vinicius Júnior regresa a la ‘Seleção’ para los juegos ante Venezuela y Uruguay, por la segunda doble fecha de la clasificatoria sudamericana para el Mundial de 2026, informó este sábado el seleccionador brasileño, Fernando Diniz.

El atacante del Real Madrid, de 23 años, se perdió la primera doble jornada de la eliminatoria, en la que Brasil venció 5-1 a Bolivia (8 de septiembre) y 1-0 a Perú (12 de septiembre), por una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha.

Os convocados de Diniz! 📇🇧🇷 Confira os 23 atletas chamados pelo treinador Fernando Diniz para a disputa da terceira e quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. 🇧🇷 x 🇻🇪

🗓️: 12 de outubro (quinta-feira)

⏰: 21h30

🏟️: Arena Pantanal – Cuiabá (MT) 🇧🇷 x 🇺🇾

🗓️: 17 de… pic.twitter.com/xkzpjHJsF4 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 23, 2023

Vinicius vuelve a la ‘canarinha’

Vini se lastimó el 25 de agosto en un juego de la liga española contra el Celta de Vigo y fue reemplazado en el equipo nacional por Raphinha (Barcelona, ESP), uno de los hombres destacados en los cotejos disputados en la ciudad brasileña de Belém (norte) y en Lima, respectivamente.

Desde entonces no ha vuelto a jugar, aunque el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, que debe asumir el cargo de la selección brasileña a mediados de 2024, lo convocó para el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid que se jugará el domingo.

“Vinicius es un gran protagonista del fútbol mundial”, dijo Diniz en una rueda de prensa en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), en Rio de Janeiro.

Lista divulgada! 🤩🇧🇷 O treinador Fernando Diniz convocou os 23 atletas para os duelos de outubro contra a Venezuela, no dia 12, e contra o Uruguai, no dia 17. Com seis pontos, o Brasil é líder das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Vai, Brasil! 💪 pic.twitter.com/GE0g9bTqZT — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 23, 2023

El DT criticó que el extremo no hubiera sido nominado al premio The Best 2023, que la FIFA entrega a los mejores futbolistas del año.

Diniz, que compagina el cargo de seleccionador con el de entrenador del Fluminense de Rio, llamó a 23 jugadores para la tercera y cuarta jornadas de la clasificatoria.

Neymar, figura contra los bolivianos, lidera la ofensiva de la ‘Canarinha’, que tiene la misma base de atletas que estuvieron en el comienzo del camino a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México-2026.

Destacan las presencias del defensor Bremer (Juventus, ITA) y el volante Gerson (Flamengo), así como la ausencia del atacante Gabriel Martinelli (Arsenal, ENG).

🇧🇷 La 'canarinha' ha convocado a Vinicius para los partidos del parón de selecciones de octubre pese a salir de lesión 😥 ¿Debería el combinado nacional darle descanso para prevenir recaídas? pic.twitter.com/B0iz8HYsvt — Diario AS (@diarioas) September 23, 2023

