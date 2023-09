Harry Kane firma su primer hat-trick con el Bayern Munich

El Bayern Munich derrotó 7-0 al Bochum, donde brilló Harry Kane con un triplete y dos asistencias, resultado con el que los bávaros se ponen líderes de la Bundesliga.

Sin piedad, el Bayern de Múnich aplastó 7-0 al Bochum en su partido de este sábado en la 5ª jornada de la Bundesliga, donde brilló Harry Kane con un triplete y dos asistencias, gracias a lo cual los bávaros se ponen líderes.

El Bayern había empezado el día como tercero, igualado a 10 puntos con el Bayer Leverkusen (2º), que el domingo se mide al recién ascendido Heidenheim. El viernes, el Stuttgart (12 puntos) se había puesto en cabeza con su 3-1 sobre el Darmstadt, pero ahora cede la primera posición al equipo muniqués.

El 7-0 hace además que la diferencia de goles del Bayern sea ahora de +14, por lo que el Bayer Leverkusen [caído al sexto lugar a la espera de su partido], que la tiene ahora de +8, necesitará vencer por seis tantos de diferencia en su duelo del domingo para volver al liderato, donde había empezado esta sexta jornada.

El Bayern ha ganado cuatro partidos de los cinco jugados en esta Bundesliga. Todos menos el empate 2-2 ante el Bayer Leverkusen, que por ahora es su gran rival en el campeonato doméstico.

Kane, fichaje estrella del Bayern y de la Bundesliga para esta temporada, batió ya un récord personal con el club campeón de las once últimas ligas alemanas. Ningún jugador había marcado tanto en sus cinco primeros partidos ligueros con el Bayern.

Supera así la efectividad que tuvieron en su estreno nombres emblemáticos del club como Gerd Müller (1965), Miroslav Klose (2007) o Mario Mandzukic (2012). Este trío compartía hasta ahora el récord, con cinco goles en sus cinco primeros partidos como muniqueses.

En la primera parte, el Bayern firmó este sábado cuatro tantos al Bochum (14º), por medio del camerunés Eric Maxim Choupo-Moting (minuto 4), Kane (13), el neerlandés Matthijs De Ligt (29) y Leroy Sané (38). En la segunda mitad, dos goles más de Kane (54 de penal y 88) y uno del francés Mathys Tel (81) dieron el triunfo a los locales.

Kane, que logró así su primer triplete con los colores del Bayern, brindó además las asistencias para los goles de Sané y Tel.

