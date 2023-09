Alemania nombra a Julian Nagelsmann como su nuevo entrenador

El contrato de Nagelsmann como seleccionador de Alemania tendrá vigencia hasta la Eurocopa 2024, que se llevará a cabo entre el 14 de junio y el 14 de julio en territorio alemán.

Julian Nagelsmann tomará las riendas de la selección alemana en sustitución de Hansi Flick, quien fue destituido de su cargo después de una derrota por 4-1 en un amistoso contra Japón el pasado 10 de septiembre. Este joven entrenador se convierte así en el seleccionador más joven en la historia de la Nationalmannschaft, un logro que subraya su prometedor futuro en el mundo del fútbol.

“Nuestro país acogerá un campeonato europeo, lo cual es algo muy especial. Tener un gran torneo en casa lo resume todo para mí. Estoy emocionado por enfrentar este desafío, y el partido en Dortmund fue mi debut”, expresó Nagelsmann tras su nombramiento.

