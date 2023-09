Guatemala asciende en el ranquin FIFA y está cerca de volver al top-100

La última vez que Guatemala estuvo dentro del top 100 fue en agosto de 2016, cuando ocupó el puesto 79.

Guatemala, ha experimentado un emocionante ascenso en el ranking FIFA. Después de una destacada actuación en la última fecha FIFA, donde obtuvo una victoria crucial ante El Salvador y un empate contra Panamá, el equipo guatemalteco ha alcanzado el puesto 103 en la clasificación mundial de la FIFA. Este salto representa un avance significativo, ya que anteriormente ocupaba el puesto 107.

El logro actual coloca a Guatemala al borde del codiciado top 100 del ranking FIFA. Actualmente, el puesto 100 lo ocupa Kazajistán, y tan solo seis puntos separan a Guatemala de ingresar a este grupo selecto de equipos. Este hito podría marcar el retorno de Guatemala a la élite del fútbol internacional.

