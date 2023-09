Amarini Villatoro: “Siempre que pita Cacao pasa algo”

El entrenador de Xelajú MC cuestionó el trabajo del árbitro Kevin Cacao en el partido entre Comunicaciones vs. Xelajú, que terminó en triunfo de los cremas (2-1).

El Torneo Apertura 2023 de la Liga Nacional de Guatemala sigue su curso, y en la séptima jornada, el partido entre Comunicaciones y Xelajú MC dejó mucho que hablar. Más allá del resultado final, que favoreció al equipo capitalino con anotaciones de ‘Chucho’ López y Jorge Aparicio, la polémica surgió en torno al arbitraje de Kevin Cacao. El entrenador de Xelajú MC, Amarini Villatoro, no se guardó sus críticas y expresó su descontento con la actuación del árbitro.

El enfrentamiento entre Comunicaciones y Xelajú MC fue intenso desde el inicio. El técnico guatemalteco Amarini Villatoro destacó la actitud y personalidad de su equipo en el primer tiempo, considerando que el empate 1-1 era justo. Sin embargo, en el segundo tiempo, una desconcentración cambió el rumbo del partido, y la posterior expulsión de Darwin complicó aún más la situación para Xelajú. A pesar de la derrota, Villatoro se mostró optimista sobre el desempeño de su equipo en el torneo, señalando que el quinto lugar está a solo dos puntos de distancia. El entrenador enfatizó la importancia de mantener la calma y la confianza en un campeonato tan disputado.

MARCADOR FINAL Comunicaciones 2-1 Xelajú ⚽️ Jesús López y Jorge Aparicio – Darwin Lom 🟥 Darwin Lom expulsado 🏦 #BanruralGT I 🤑 #BetcrisGuate I ⚽️ #MoltenGuatemala pic.twitter.com/CAy3FkWiDX — LigaGT (@LigaGuate) September 21, 2023

Las críticas de Amarini Villatoro al arbitraje

Sin embargo, la calma se rompió cuando Amarini Villatoro abordó el tema del arbitraje. El entrenador no dudó en cuestionar la labor del árbitro central, Kevin Cacao, a quien calificó de “localista”. Villatoro mencionó situaciones anteriores en las que considera que el arbitraje favoreció al equipo rival y destacó una serie de decisiones controvertidas durante el partido.

“Siempre que pita Cacao (árbitro central) pasa algo. La vez pasada no nos marcó un penal acá, hay un montón de videos donde es un marcaje en contra, creo que es Gordillo que va con el codo arriba en una jugada dividida, era amarilla, es la personalidad de él, nosotros también tenemos que respetar más, estamos conscientes de eso, pero al árbitro el rival le dice de todo y él no responde, uno no se puede quedar callado, la molestia de nosotros es esa, en el primer tiempo repuso dos minutos que al final fueron cuatro por las celebraciones, pero en el segundo tiempo repuso 5 se lesionó Fredy, hubo cambios y no dio ni uno más, entonces son las molestias con las que nos quedamos, sentimos que las faltas no fueron catalogadas de la misma manera, pero sabemos que él es así, es localista, son las cosas que nos tocan, molesta, porque el equipo mostró personalidad”, dijo Amarini Villatoro en conferencia de prensa.

El entrenador expresó su molestia por la diferencia en la manera en que se catalogaron las faltas a favor y en contra de su equipo. Además, señaló que Cacao no respondió a las provocaciones de los jugadores rivales y que hubo discrepancias en la cantidad de tiempo adicionado en cada mitad del partido.

Amarini Villatoro y su equipo se preparan para el próximo desafío. Xelajú MC se enfrentará a Cobán Imperial en el estadio Mario Camposeco, buscando mejorar su posición en la tabla y seguir en la lucha por el título.

