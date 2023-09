Achuapa propina segunda derrota consecutiva a Antigua G. F. C.

Deportico Achuapa triunfó, pero Antigua G. F. C. no suma victoria en los últimos tres partidos y ya no depende de sí para asumir el liderato.

Con doblete de Erick Lemus (12 y 61) y Eliser Quiñónes (81), Deportivo Achuapa derrotó 3-2 a Antigua G. F. C. en partido reprogramado de la Liga Nacional correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura 2023. Dewinder Bradley (73) y Juan Carbonell (85) anotaron para los visitantes. Con esta victoria, los “Cebolleros” salen del sótano de la tabla de posiciones, y comprometen a Comunicaciones. Por su parte, los “Coloniales” acumularon su tercer partido sin conocer victoria (segunda derrota consecutiva).

En el regreso a su casa, el estadio Manuel Ariza del municipio de El Progreso, Jutiapa, Deportivo Achuapa contó con el apoyo de varios aficionados, entre ellos, varios estudiantes quienes fueron llevados a dicho escenario deportivo para brindarle las muestras de apoyo al cuadro que dirige Mauro Cardona.

Eliser, gol de la victoria

Antes del 1-0 no habían existido mayores oportunidades de gol. Fue hasta el 13, cuando un centro milimétrico colocado por Rigoberto Hernández, terminó en un extraordinario cabezazo de Erick “Kuki” Lemus para vencer al portero antigüeño José González para abrir el marcador.

Posterior al gol de Lemus, Antigua intentó hacer peligro con llegadas de Carlos Mejía y Dewinder Bradley, pero no encontraban el empate. Antes del cierre de la primera mitad, Eliser Quiñónes exigió al portero visitante, y Rigoberto Hernández estrelló un balón al travesaño pasada la media hora de juego.

Los “Panza Verde” intentaron empatar, pero la segunda parte traería para los locales el gol y doblete de Erick Lemus. El “Kuki” utilizó la fórmula del primer gol y logró cabecear el esférico, pero en esta oportunidad el portero González rechazó, en la segunda jugada, Lemus no desaprovechó y terminó por vencer al portero internacional.

El partido tomó otro escenario al 73, cuando Dewinder Bradley descontó en el marcador para el 2-1. Los dirigidos por Ronald González parecían que estaban muy cerca del empate, pero una genialidad de Eliser Quiñónes, la cual terminó con un remate que se fue entre las piernas de José González para el 3-1 al 81.

Por último, Juan Guillermo Carbonell encontró el final 3-2 a los 85 gracias a un error del portero local, Andrés Salazar, quien intentó quedarse con el esférico, pero se le escapó dejando la puerta abierta al gol al futbolista nacional.

Gran ascenso

Deportivo Achuapa y Antigua G. F. C. solventaron el partido pendiente de la fecha seis del Apertura 2023, y con este duelo, ambos clubes llegaron a siete partidos disputados. Los “Coloniales” se quedan con 13 puntos, producto de sus cuatro triunfos y un empate, y es sublíder del campeonato. Con 3 puntos pendientes, a Antigua ya no le alcanzará (con partidos reprogramados) tomar el liderato en poder del Deportivo Malacateco con 17 enteros.

Por su parte, los “Cebolleros” acumulan 10 enteros e igualaron a Municipal y Deportivo Guastatoya, quienes juegan esta noche, por lo que Achuapa de seguro quedará entre el sexto y séptimo lugar del campeonato, dejando atrás la incómoda posición del sótano.

Esta victoria de Deportivo Achuapa tiene consecuencias secundarias, ya que ellos salieron del sótano y dejaron en ese sitio a Comunicaciones, que hoy en la noche juega ante Xelajú, por lo que una derrota “Alba” los condenaría a estar, por primera vez en este certamen, una fecha en el sótano de la competencia mayor en Guatemala.

