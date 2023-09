Luis Grijalva revela que no podrá representar a Guatemala en Juegos Panamericanos

En medio de la alegría de los récords y haber clasificado a París 2024, una inesperada noticia deja a Luis Grijalva sin Juegos Panamericanos.

Luis Grijalva oficialmente cierra su temporada 2023 en la Diamond League con un récord nacional en los 3 mil metros y con su boleto para los Juegos Olímpicos 2024 en los 5 mil, situaciones que sumado a su cuarto lugar Mundial le hacen ser uno de los atletas más prometedores en este deporte, sin embargo, habrá una llamativa competición que no contará con su presencia.

Grijalva, conocido por su dedicación y espíritu competitivo, no bajó los esfuerzos en la pista de la Diamond League, pese a las continuas competencias y esto dijo sobre imponer su récord: “Fue un poco duro, me costó mucho. Días antes corrí los 5 mil metros, eso me tenía muy cansado y se reflejó en mi última vuelta”, expresó Grijalva.

En el Mundial de Atletismo 2023, Luis Grijalva estuvo a punto de conseguir la medalla en los 5 mil metros, quedando en un meritorio cuarto lugar por segundo año consecutivo. “Casi logro la medalla, me quedé bien cerca. Estuve a menos de un segundo y volví a quedar en cuarto lugar como el año pasado. Es muy duro porque dos años seguidos quedarte a nada de conseguir una medalla y hacer historia para Guatemala, pero hay tiempo y considero que puedo hacer grandes cosas en el futuro. En los Juegos Olímpicos iré con todo”, afirmó Grijalva sobre su desempeño en el Mundial y su perspectiva para los Juegos Olímpicos de París.

Grijalva no estará en Juegos Panamericanos

Sin embargo, el atleta también compartió la noticia de que no podrá participar en los Juegos Panamericanos 2023 debido a que su permiso para salir de Estados Unidos venció el 14 de septiembre. A pesar de esta lamentable ausencia, Grijalva se enfocará en su preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024, donde buscará dejar una huella imborrable en la historia del atletismo guatemalteco.

“No podré, es muy difícil salir de Estados Unidos por mi permiso que se venció el 14 de septiembre y los Juegos Panamericanos son en la última semana de octubre. No puedo, será muy difícil que me den permiso a pesar de que quiero ir”, comentó Grijalva.

Luis Grijalva continúa demostrando su valía como uno de los atletas más destacados de Guatemala y una promesa en el ámbito internacional. Con su récord nacional en la Diamond League y su clasificación para los Juegos Olímpicos de París, se abre un emocionante capítulo en la carrera de este atleta guatemalteco, que sin duda tiene en sus pies hacer historia en 2024.

