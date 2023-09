Jenni Hermoso queda fuera de la convocatoria de España para Liga de Naciones

Las seleccionadas españolas han dado marcha atrás a su decisión de no volver a la Roja, mientras que Hermoso no fue convocada para "protegerle".

Una quincena de las veintitrés campeonas del mundo con España han sido convocadas por la nueva seleccionadora Montse Tomé, este lunes para los partidos de Liga de Naciones, sin que, entre ellas, se encuentre Jenni Hermoso.

“Las jugadoras son profesionales y yo confío en que van a hacer su trabajo bien, llevan mucho tiempo haciéndolo”, dijo Tomé, al publicar la lista, en la que figuran la doble Balón de Oro Alexia Putellas o Aitana Bonmatí, elegida mejor jugadora del Mundial de Australia.

La nueva seleccionadora española, que ocupa el puesto del destituido Jorge Vilda, ha llamado también a Mapi León y Patri Guijarro, dos jugadoras que no fueron al Mundial y habían formado parte de las ‘quince rebeldes’ que hace un año ya habían solicitado cambios en los métodos de trabajo de la selección.

👉 Esta es la 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮 para las dos primeras jornadas de la #UWNL 🇪🇸 La @SEFutbolFem se medirá a 𝗦𝘂𝗲𝗰𝗶𝗮 𝘆 𝗮 𝗦𝘂𝗶𝘇𝗮.#JugarLucharyGanar pic.twitter.com/ruBcpt0MA0 — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) September 18, 2023

Entre las elegidas no está Jenni Hermoso, que sufrió el beso forzado del expresidente de la Federación Española (RFEF) Luis Rubiales en la entrega de medallas del Mundial generando un escándalo internacional.

Tomé aseguró que habló con Hermoso, sin querer revelar lo que se dijeron, antes de asegurar que “tanto yo como mi staff hemos pensado que la mejor manera de protegerla en esta convocatoria es así”.

“Contamos con Jenni, llevo cinco años trabajando con ella”, añadió sobre la futbolista la nueva seleccionadora española, de la que aseguró que “estamos con ella en todo”. Tomé se esforzó por lanzar el mensaje de que con ella se abre una nueva etapa.

“Una nueva etapa”

“Empieza una nueva etapa, el contador empieza a cero, no hay nada atrás y tenemos muchas ganas de contar con estas jugadoras”, aseguró Montse Tomé, en su estreno como nueva seleccionadora. Tomé, que también presentó a su nuevo cuerpo técnico, se defendió de los que la ven como una continuación del anterior seleccionador, del que fue su ayudante en los últimos años.

“Yo no soy Jorge Vilda, soy una persona diferente, con mis valores, con mis maneras de transmitir el fútbol, las jugadoras me conocen, no tengo duda de lo que piensan de mí”, aseguró la nueva seleccionadora.

La elección de Montse Tomé ha sorprendido después de que el pasado viernes, 39 jugadoras, entre ellas 21 de las 23 campeonas del mundo, emitieran un comunicado en el que consideraban que no se daban las condiciones para su vuelta a la Roja tras el escándalo del beso forzado del expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, a Jenni Hermoso.

En el mismo, las jugadoras pedían “una reestructuración del organigrama del fútbol femenino, reestructuración del gabinete de presidencia y secretaría general, dimisión del presidente de la RFEF, reestructuración del área de comunicación y márketing y reestructuración del área de integridad”. Desde entonces, ninguna jugadora había vuelto a pronunciarse públicamente sobre el tema.

