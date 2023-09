Gerardo Martino sobre Lionel Messi: “Lo iremos viendo día a día”

El astro argentino, de 36 años, se había quedado el martes en el banquillo en la victoria de Argentina ante Bolivia por las eliminatorias mundialistas sudamericanas en La Paz y este fin de semana permaneció en Miami al igual que el español Jordi Alba, que sufre problemas físicos similares.

La decisión de que no viajaran “estaba tomada dos días antes (…) Corríamos riesgos de tener peores consecuencias si venían a jugar este partido”, dijo Martino sobre los exbarcelonistas.

“Entrenarán el domingo y lo iremos viendo día a día. Nada nos cambia el panorama de cómo va a entrenar él (Messi). No tenemos urgencias. Si está bien y confiado puede llegar a jugar y si no pasa esto esperará unos días más”, avanzó Martino. “Esta derrota nos duele y nos quita posibilidades, pero no es determinante”.