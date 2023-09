El Chelsea sigue en crisis en la Premier League

Quizás lo más alarmante para la afición del Chelsea es el pobre desempeño del equipo en sus primeros cinco partidos en la Premier League, con tan solo una victoria en su haber.

El Chelsea FC, uno de los equipos más emblemáticos de la Premier League, se encuentra en medio de una temporada que ha dejado a su afición desconcertada y preocupada. A pesar de haber sido el equipo que más invirtió en el mercado de fichajes, su rendimiento en el campo sigue dejando mucho que desear.

En el marco de la quinta jornada de la Premier League, el Chelsea se enfrentó al Bournemouth en un partido que terminó en un empate 0-0. Sin embargo, la igualdad en el marcador no refleja del todo lo que sucedió en el campo, ya que el equipo londinense estuvo a punto de salir derrotado de no ser por las malas decisiones del rival dentro del área.

17 shots, 10 on target, but no goals on the south coast! 😮#BOUCHE pic.twitter.com/YXdwaBAMUg

— Premier League (@premierleague) September 17, 2023