Así fue la participación de Jorge Vega en la final del Mundial de Gimnasia

El gimnasta guatemalteco se posicionó como uno de los mejores exponentes de suelo en América Latina.

Este domingo se vivió un emocionante capítulo en el mundo de la gimnasia artística con la final de la Copa del Mundo de Gimnasia en Francia 2023. Entre los destacados competidores se encontraba el guatemalteco Jorge Vega, quien participó en la categoría de suelo, enfrentándose a algunos de los mejores gimnastas del planeta.

A pesar de la intensa competencia y la presión que conlleva un evento de esta magnitud, Jorge Vega dio lo mejor de sí mismo en su rutina de suelo. Con una ejecución que combinó elegancia y fuerza, logró obtener una puntuación final de 13.800, lo que lo situó en la sexta posición en esta exigente categoría.

Men's Floor Exercise final at the World Challenge Cup in Paris 🇫🇷:

🥇 Hiramatsu Koga 🇯🇵 14.700

🥈 Benjamin Osberger 🇫🇷 14.650

🥉 Luke Whitehouse 🇬🇧 14.650#FIGWorldChallengeCup #Paris2024 pic.twitter.com/j21egrCMnk

— FIG (@gymnastics) September 17, 2023