Manchester United cae ante el Brighton y el City se impone ante el West Ham

La emoción y la intensidad de la Premier League continúan deslumbrando a los aficionados al fútbol en todo el mundo. En la jornada de este sábado, se vivieron encuentros emocionantes que dejaron huella en la clasificación. A continuación, presentamos un resumen de algunos de los partidos más destacados.

En un partido destacado, el Brighton se enfrentó al Manchester United en Old Trafford. Los Seagulls sorprendieron a todos al vencer al United por 1-3. Las anotaciones de Danny Welbeck, Pascal Gross y Joao Pedro fueron suficientes para sellar la victoria. Además, este partido marcó el debut de Ansu Fati con la camiseta del Brighton, quien ingresó en el segundo tiempo. Por otro lado, los Diablos Rojos sumaron su segunda derrota consecutiva en la Premier League, lo que plantea interrogantes sobre su rendimiento esta temporada al mando de Ten Hag.

FULL-TIME Man Utd 1-3 Brighton Danny Welbeck, Pascal Gross and Joao Pedro score as impressive Brighton secure a 4th consecutive PL win over Man Utd#MUNBHA pic.twitter.com/FeshXszaXP — Premier League (@premierleague) September 16, 2023

Manchester City suma tres puntos vitales para el liderato

En otro partido, el Manchester City visitó al West Ham en el Estadio Olímpico de Londres. Los locales tomaron la delantera temprano en el partido gracias a un gol de James Ward-Prowse. Sin embargo, el Manchester City mostró su calidad y capacidad de reacción al remontar y llevarse la victoria por 1-3. Jeremy Doku, Bernardo Silva y Erling Haaland fueron los héroes del City al anotar los goles que aseguraron los tres puntos. Con esta victoria, el equipo de Pep Guardiola se mantiene en la cima de la tabla de la Premier League, demostrando su firmeza en la búsqueda del título.

FULL-TIME West Ham 1-3 Man City A closer encounter at the London Stadium but the champions come from behind to maintain their 100% start#WHUMCI pic.twitter.com/HytCsjJBCI — Premier League (@premierleague) September 16, 2023

Tottenham gana ‘in extremis’

En un emocionante partido en el estadio de Tottenham Hotspur, los Spurs se enfrentaron al Sheffield United. El encuentro se mantuvo igualado hasta los minutos finales, cuando Richarlison y Kulusevski anotaron dos goles en el tiempo de descuento para darle la victoria al Tottenham por 2-1. Con esta victoria, el equipo de Ange Postecoglou se mantiene en el segundo lugar de la clasificación, acechando al líder Manchester City.

FULL-TIME Spurs 2-1 Sheffield Utd An extraordinary finish in north London as Spurs score twice in added time to claim a dramatic late win#TOTSHU pic.twitter.com/RzL3mu1yif — Premier League (@premierleague) September 16, 2023

