Ancelotti confirma que Vinicius sigue en período de recuperación

"Se está recuperando muy bien, no debemos forzar su recuperación, pero está bien, está aumentando la carga de trabajo", explicó Ancelotti en la rueda de prensa.

Publicidad

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, no quiso poner fecha este sábado a la vuelta del lesionado Vinicius, pero confió en que pueda estar disponible “antes de las seis semanas” previstas inicialmente.

“Está recuperando muy bien, no debemos forzar su recuperación, pero está bien, está aumentando la carga de trabajo”, explicó Ancelotti en la rueda de prensa. “La próxima semana creo que podrá empezar a hacer una parte de trabajo con el equipo. Creo que va a recuperar antes de las seis semanas que han dicho”, añadió el entrenador merengue.

Ancelotti: “Vinicius está recuperando bien pero no le obligaremos. Empezará a entrenar con el equipo la semana que viene. Estará de vuelta antes de las 6 semanas previstas". pic.twitter.com/Sgi7oHwAPH — Real Madrid Fans 🤍 (@MadridismoreaI) September 16, 2023

¿Cuándo podría regresar Vinicius?

Vinicius sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha en el partido liguero contra el Celta el pasado 25 de agosto y desde entonces se encuentra fuera de los terrenos de juego.

El técnico madridista también se tomó a broma que su atacante brasileño no figure entre los aspirantes al premio The Best, que concede la FIFA.

“Estuvo llorando tres o cuatro horas”, ironizó Ancelotti al ser preguntado por esta ausencia.

Ancelotti también insistió en la importancia de Luka Modric, aunque hasta el momento haya tenido menos minutos que la temporada pasada y aseguró que habló de este asunto con él.

“Ha tenido que aguantar un poco más, he intentado dar un poco más de protagonismo a los jóvenes para ver qué pueden aportar, lo han hecho bien, la plantilla tiene mucha competencia y también mucha calidad”, afirmó.

“No necesito dar minutos a Modric o a Kroos, sé lo que me pueden aportar, puede ser que tengan menos minutos este año porque atrás hay jugadores extraordinarios”, dijo Ancelotti, que insistió en que el croata seguirá siendo importante.

Ancelotti también reiteró el buen momento que vive Jude Bellingham, del que afirmó que “lo está haciendo bien”.

“Es un jugador que está muy focalizado, muy serio, muy profesional, no es alguien que pierda la cabeza porque se hable bien de él”, afirmó Ancelotti antes del partido de Liga del domingo contra la Real Sociedad.

Publicidad