24 naciones, un sueño: Ser campeones del Mundial Sub-17 de la FIFA

Conoce cómo quedó compuesta la fase de grupos del Mundial Sub-17 de la FIFA que se realizará en Indonesia.

El Mundial Sub-17 de la FIFA, que se celebrará en Indonesia del 10 de noviembre al 2 de diciembre de 2023, conoció este viernes cómo quedó definida su fase de grupos en un sorteo realizado en la sede de la FIFA en Zúrich, Suiza.

Este torneo, al que Brasil llega como campeón defensor, cuenta con 24 naciones participantes divididas en seis grupos de cuatro. Para avanzar a la fase de octavos de final, los combinados deberán finalizar primero y segundo de grupo para depender de sí mismo; pero, de igual manera, los cuatro mejores terceros lugares también clasificarán a octavos de final. Conociendo el formato, así queda compuesta la fase de grupos:

🏆 The stage is set.

👀 Which nation will lift the FIFA #U17WC trophy in Indonesia?

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 15, 2023