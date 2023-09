Primera División: Estos son los líderes tras la novena jornada

Deportivo Suchitepéquez y Juventud Pinulteca sonríen en la Liga Primera División de No Aficionados.

El miércoles rodó el balón en nueve de las 10 canchas de la Liga Primera División de No Aficionados, dejando Deportivo Suchitepéquez (A) y Juventud Pinulteca (B) como los líderes tras celebradas nueve fechas del Apertura 2023. Hoy se complementa la jornada con el duelo entre Barberena y Cuilapa.

Democracia F. C. fue el perdedor del grupo A debido no solo al revés que tuvo ante Deportivo San Pedro F. C. sino que perdió la posición estelar. El cuadro visitante en el estadio Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos se adelantó con gol de Jorge Ajmac, pero no soportaron la embestida de los “Gallos” sampedranos y los goles de Igor Dos Santos (87) y Luis Revolorio (90) hicieron que perdieran el liderato.

La derrota de Democracia F. C. fue aprovechada por Deportivo Suchitepéquez, que de local, en el estadio Carlos Salazar de Mazatenango, obtuvo un valioso triunfo ante Deportivo Marquense 2-1. Miguel González adelantó a los locales a los 9, pero Franzua Rivas igualó las acciones al 47. Más adelante, Hristopher Robles (55) marcaría el gol que a la larga le dio los 3 puntos a los “Venados” mazatecos.

Deportivo Iztapa goleó 5-0 a Deportivo Sololá y se mantiene como sublíder y con un ojo puesto en el liderato ya que está a 2 unidades de quitárselo a Deportivo Suchitepéquez.

Santa Lucía Cotzumalguapa 3-0 Juventud Copalera

Iztapa 5-0 Sololá

San Pedro 2-1 Democracia F. C.

Deportivo Suchitepéquez 2-1 Deportivo Marquense

Quiché 3-0 Deportivo Nueva Concepción

Actividad del grupo B

En el grupo B, Club de Futbol Universidad llegaba como líder, seguido muy de cerca de Aurora y Juventud Pinulteca. Pero los estudiosos solo sumaron un punto en el estadio Las Victorias de Chiquimula ante Deportivo Sacachispas (1-1) y terminaron por ceder la posición de privilegio.

Por su parte, Aurora ganó 1-0 Deportivo Fraijanes con anotación de Jorge Ortiz y sigue en la lucha de los primeros lugares. El gran ganador del grupo B fue Juventud Pinulteca que derrotó a Heredia 1-0 con anotación de Franklin García cuando faltaban 10 minutos para terminar el compromiso en el estadio de San Miguel Petapa.

Aurora 1-0 Deportivo Fraijanes

Juventud Pinulteca 1-0 Heredia

Atlético Mictlán 1-0 San Benito

Deportivo Sacachispas 1-1 Universidad

Barberena F. C.-Cuilapa F. C.: Hoy a las 15:00 horas en el Polideportivo Barberena

