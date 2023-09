Luis Grijalva, listo para el reto final del año

El atleta guatemalteco se prepara para competir en la Diamong League en Eugene, Oregón. Donde disputará la final de los 3 mil metros, su última competencia del año.

El atleta guatemalteco Luis Grijalva se encuentra en Eugene, Oregón, para disputar su última competencia de este año. El domingo 17 de septiembre, a las 13:17 horas, participará en la final de los 3 mil metros de la Diamond League, una de las series de atletismo más importantes del mundo.

Grijalva llega a Eugene con la confianza de haber logrado su objetivo principal del año, que era clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. En el Mundial de Atletismo de Budapest, el guatemalteco finalizó en la cuarta posición en los 5 mil metros, a solo milésimas de segundos del podio.

