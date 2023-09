Una semana para el regreso de las noches mágicas de Champions League

El Manchester City iniciará el camino de repetir el título en lo que será la última vez que se dispute la Champions con el formato actual.

La Champions League 2023/24 dará inicio la próxima semana bajo el tradicional formato que será utilizado por última vez en su historia y dejará un apasionante camino rumbo a Wembley, estadio inglés que será la sede de la gran final.

El próximo martes se disputarán ocho encuentros que tendrán sin levantarse del asiento a los seguidores del torneo, en especial porque se disputarán los primeros dos juegos del grupo F: a primera hora (10:45 horas), el AC Milan recibirá al Newcastle, mientras que en el horario tradicional (13:00 horas), el PSG jugará en casa ante el Borussia Dortmund.

