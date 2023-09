Endrick sorprende con su madurez y amor al futbol a sus 17 años

Endrick, quien se unirá al Real Madrid el próximo año, confesó que odia la vida nocturna y dejó ver lo centrado que está en hacer historia.

En un mundo del fútbol donde la fama y la vida nocturna a menudo seducen a los jugadores jóvenes, la perla brasileña Endrick ha roto con la norma al confesar su cero gusto por las fiestas y su amor por pasar tiempo con su familia. Estas sorprendentes declaraciones se produjeron en una entrevista exclusiva para TNT Sports, dejando atónitos a muchos seguidores del fútbol.

Con solo 17 años, Endrick ha destacado no solo por su habilidad en el campo de juego, sino también por su madurez y enfoque poco comunes en el fútbol brasileño, donde existe un estigma relacionado con la vida de fiesta de los jugadores. El joven talento actualmente forma parte del equipo de Palmeiras, pero su futuro se encuentra en Europa, ya que en 2024 se unirá al Real Madrid.

🇧🇷🧠 La mentalidad de Endrick con 17 años (Vía TNT Sports) 👨‍👨‍👦‍👦 “Odio salir, odio ir a fiestas, odio ir a discotecas… Me gusta más hacer cosas con mi familia”. ⚽ “No me gusta saber cuánto voy a ganar, cómo va a ser el contrato… Yo solo quiero jugar al fútbol”. pic.twitter.com/NYhhI8RjED — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 12, 2023

Durante la entrevista, Endrick compartió sus sentimientos sobre la vida nocturna, diciendo: “Para ser sincero, odio salir, ir a fiestas o discotecas. Me gusta más hacer cosas con mi familia”. Estas palabras contrastan con la imagen típica de los futbolistas jóvenes que a menudo se asocian con la vida nocturna y el glamour.

Además de su actitud hacia la vida social, Endrick expresó su desinterés en los detalles financieros de su carrera. “He hablado desde el principio que no me gusta saber cuánto voy a ganar, cuánto voy a obtener del contrato, cuántos años voy a tener, solo quiero jugar fútbol”, afirmó el joven jugador. Su enfoque en el juego y la pasión por el deporte en lugar de los aspectos financieros es un recordatorio refrescante de lo que realmente importa en el fútbol.

Endrick aprende de los errores de los demás

Endrick también reveló su capacidad para aprender de las experiencias de otros. “Gracias a Dios, yo he llegado muy joven y he podido ver muchas cosas, como jugadores que han cometido errores. Hay que aprender de las otras personas para luego no cometer errores”, reflexionó. Su sabiduría a una edad temprana demuestra una madurez impresionante y un enfoque en el crecimiento personal y profesional.

Las declaraciones de Endrick han resonado en el mundo del fútbol y han dejado a muchos admirados por su enfoque poco convencional y su compromiso con el juego y su familia. A medida que se prepara para unirse al Real Madrid en 2024, se espera que Endrick continúe sorprendiendo y dejando una huella duradera en el mundo del fútbol, tanto dentro como fuera del campo.

