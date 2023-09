Robert Saleh: De casi perder a un hermano el 11 de Septiembre a dirigir en la NFL

El head coach de los New York Jets, Robert Saleh, comparte su vivencia personal del 11 de Septiembre de 2001.

El mundo cambió para siempre el 11 de septiembre de 2001, un día que aún perdura en la memoria colectiva como uno de los momentos más trágicos de la historia de Estados Unidos. Robert Saleh, actual Head Coach de los New York Jets de la NFL, compartió su experiencia personal sobre ese fatídico día, una historia conmovedora y profundamente impactante.

Saleh, de 44 años, relató cómo su hermano David se encontraba en la segunda torre del World Trade Center cuando la primera fue impactada por un avión. Las palabras de Saleh evocan la angustia y el caos que se desataron en ese momento crítico.

Robert Saleh's connection to the September 11th tragedy is a personal one, that brought him closer to his brother and the game of football 🙏 #NeverForget | @nyjets pic.twitter.com/6bteILfVIT

A pesar de las primeras indicaciones de regresar a la normalidad emitidas por el intercomunicador, su hermano decidió seguir bajando por las escaleras desde el piso número 64. La tragedia golpeó de nuevo cuando su edificio fue impactado mientras él descendía.

“Él salió y no dejó de correr, no se detuvo para nada a ver o investigar lo que había sucedido”, recordó Saleh. La preocupación y el desconcierto de ese día quedaron marcados en su memoria. “Recuerdo que no supe si estaba bien hasta después de las cuatro o cinco de la tarde de ese día. Fue muy largo”.

La tragedia del 11 de septiembre tuvo un profundo impacto en Saleh, llevándolo a reflexionar sobre su propio camino en la vida. “Ves a mi hermano que tenía 25 años y te preguntas, ¿estaba haciendo lo que realmente quería hacer o yo estoy haciendo lo que quiero hacer?”. En ese momento, Saleh era analista de créditos para American Bank en Detroit, una carrera que, en comparación con la experiencia de su hermano, lo llevó a cuestionar sus elecciones profesionales.

