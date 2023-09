La carrera de Thomas Christiansen, técnico de Panamá, próximo rival de Guatemala

Como jugador pasó gran parte de sus juveniles en el FC Barcelona, incluso llegó a debutar con España, fue máximo goleador de la Bundesliga y como entrenador ha dejado grandes destellos, así es el próximo rival de Guatemala:

Este domingo, Guatemala y Panamá se enfrentarán en un emocionante encuentro de la Liga de Naciones de Concacaf. En el banquillo de ambos equipos estarán dos entrenadores de renombre: Luis Fernando Tena, al mando de Guatemala, y Thomas Christiansen, quien dirige la selección de Panamá.

Aunque Tena es ampliamente conocido debido a su origen mexicano, la carrera de Thomas Christiansen es un tanto más desconocida. En este artículo, exploraremos la trayectoria de este técnico español-danés, desde sus días como futbolista hasta su actual posición al frente de la selección de Panamá.

Thomas Christiansen y su despegue en el futbol profesional

Thomas Christiansen Tarín nació el 11 de marzo de 1973 en Hadsund, Dinamarca. Su origen mixto, con un padre danés y una madre española, marcó su carrera futbolística desde el principio. Comenzó su desarrollo como futbolista en las categorías inferiores de varios equipos en su Copenhague natal, como el Avedøre IF, Brøndby IF, Hvidovre IF y B93. A los 18 años, el FC Barcelona vio en él un talento prometedor y lo fichó en 1991.

En su primera temporada en el FC Barcelona “B” en la Segunda División, Christiansen disputó 20 partidos y marcó 4 goles. Sin embargo, fue en la siguiente temporada, la 1992-93, cuando alcanzó la internacionalidad con España a pesar de jugar en la categoría de plata. Esta destacada actuación lo llevó al Real Sporting de Gijón en la Primera División española, donde jugó 10 partidos y anotó 6 goles en el tramo final de la temporada.

A pesar de las expectativas, Christiansen no logró un lugar en el primer equipo del Barcelona y fue cedido al C. A. Osasuna en diciembre de la temporada 1993-94, donde jugó 14 partidos y anotó un gol. Luego, pasó una temporada en el Real Racing Club de Santander, donde participó en 15 partidos y marcó un gol.

En 1995, regresó al Barcelona “B”, pero su falta de progreso lo llevó a ser traspasado al Real Oviedo en la campaña 1995-96, donde tuvo un desempeño sólido con 16 partidos y 5 goles. Al año siguiente, continuó en el Real Oviedo pero tuvo menos oportunidades y no logró anotar ningún gol.

En 1999, Christiansen se unió al modesto Terrassa F.C. en la Segunda División B antes de fichar por el Panionios NFC en la Primera División griega en enero de 2000. Su carrera luego lo llevó de regreso a Dinamarca con el Herfølge Boldklub antes de unirse al VfL Bochum en Alemania en 2001.

Christiansen vivió momentos de éxito en la Bundesliga alemana, especialmente en su segunda temporada con el Bochum, donde marcó 17 goles y fue el máximo goleador compartido en la liga. En junio de 2003, fue fichado por el Hannover 96, pero las lesiones marcaron el final de su carrera como jugador en la temporada 2005-06.

En total, Christiansen jugó 101 partidos en la Bundesliga y anotó 34 goles. Su destacado desempeño como jugador no pasó desapercibido, lo que lo llevó a una nueva etapa en el mundo del fútbol: la de entrenador.

Un entrenador discreto que ha hecho un gran trabajo

El paso de Christiansen al mundo de la dirección técnica comenzó en los Emiratos Árabes Unidos, donde formó parte del cuerpo técnico del Al-Jazira. Luego, dirigió al AEK Larnaca en Chipre durante dos temporadas exitosas. Durante la temporada 2015-16, llevó al AEK Larnaca a la tercera ronda de clasificación de la Liga Europea de la UEFA, un logro notable.

En 2016, Christiansen asumió el cargo de entrenador del APOEL de Nicosia, donde ganó la Liga de Chipre en la temporada 2016-2017 y llegó a los octavos de final de la Europa League por primera vez en la historia del club. Posteriormente, dirigió al Leeds United en la English Football League Championship en 2017.

A pesar de ser destituido del Leeds United en 2018, Christiansen continuó su carrera como entrenador en el Union Saint-Gilloise de Bélgica en 2019 antes de ser nombrado entrenador de la selección de Panamá en julio de 2020. Aunque no logró la clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2022, la Federación Panameña de Fútbol renovó su contrato hasta junio de 2026.

Feliz por poder continuar el camino juntos. Agradecido por la confianza depositada en mi y por el apoyo y cariño que he sentido desde que llegué. GRACIAS#TodosSomosPanamá🇵🇦 pic.twitter.com/0Z5Szwg9Re — Thomas Christiansen (@T9Christiansen) June 15, 2022

Palmarés y Legado

En su carrera, Thomas Christiansen ha logrado varios hitos destacados. Como jugador, ganó una Supercopa de Europa con el FC Barcelona en 1992 y fue el máximo goleador de la Bundesliga en la temporada 2002-03. Como entrenador, conquistó la Liga de Chipre en la temporada 2016-2017 con el APOEL.

