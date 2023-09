Alemania conquista el Mundial de Baloncesto tras derrotar a Serbia

Alemania se proclamó campeona del mundo de baloncesto por primera vez en su historia al vencer a Serbia con un marcador final de 83-77.

En un emocionante partido disputado en Manila, Alemania se proclamó campeona del mundo de baloncesto por primera vez en su historia al vencer a Serbia con un marcador final de 83-77. Este histórico triunfo de la Mannschaft quedará grabado en la memoria de los aficionados al baloncesto de todo el mundo.

El camino hacia la gloria no fue fácil para Alemania. En las semifinales, se enfrentaron a la selección de Estados Unidos, que partía como la gran favorita para llevarse el título. Sin embargo, los alemanes sorprendieron al mundo al derrotar a los estadounidenses en un emocionante partido que finalizó con un marcador de 113-111 a favor de Alemania. Fue una actuación impresionante que dejó claro que Alemania estaba dispuesta a pelear por el campeonato.

GERMANY ARE THE WORLD CHAMPIONS 🇩🇪🏆 #FIBAWC pic.twitter.com/AV4R3nPYl4

En la final contra Serbia, Alemania fue liderada por el base Dennis Schröder, quien anotó 28 puntos en el partido, incluyendo los cinco últimos puntos de su equipo en los momentos cruciales del juego. La actuación de Schröder fue fundamental para marcar la diferencia en el tercer cuarto, donde Alemania ganó 22-10 y logró tomar la delantera en el marcador, además fue nombrado el MVP de la final.

El triunfo de Alemania en el Mundial de Baloncesto es histórico, ya que es la primera vez que el país se corona campeón del mundo en este deporte. Anteriormente, Alemania había logrado el título del Eurobasket en 1993 y había obtenido la medalla de bronce en el Mundial de 2002, cuando contaba con la destacada presencia de la leyenda del baloncesto Dirk Nowitzki.

En la recta final del partido, Serbia intentó una feroz reacción, pero la defensa sólida de Alemania y la experiencia de sus jugadores les permitieron mantener la ventaja y asegurar la victoria.

Undefeated.

FOR THE FIRST TIME IN HISTORY, GERMANY ARE WORLD CHAMPIONS! 🏆#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/byh5sxYvA3

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 10, 2023