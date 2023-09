Inglaterra deja puntos en su visita a Ucrania

Inglaterra llegaba a este partido con un pleno de cuatro victorias en la competición, pero se toparon contra una aguerrida Ucrania, que sumó un punto ante el combinado inglés.

En un emocionante encuentro correspondiente a la quinta jornada del Grupo C de la Nations League de la UEFA, Inglaterra se vio sorprendida por la aguerrida Selección de Ucrania, logrando rescatar un empate 1-1 en su visita al Estadio Municipal de Breslavia, cabe resaltar que el partido se jugó en Polonia debido al conflicto con Rusia.

Inglaterra llegaba a este partido con un pleno de cuatro victorias en la competición, consolidándose como uno de los favoritos para llevarse el grupo. Sin embargo, Ucrania tenía otros planes y desde el inicio del encuentro mostró un juego sólido y agresivo.

The points are shared between Ukraine and the #ThreeLions in Poland. pic.twitter.com/PZw6ZEkaU9

— England (@England) September 9, 2023