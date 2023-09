France Football revela los 30 nominados para el Balón de Oro 2023

El próximo 30 de octubre se llevará a cabo la gala de entrega del Balón de Oro 2023, en París Francia. En dicha gala también se entregarán el Trofeo Kopa, el Balón de Oro Femenino y el Trofeo Yashin.

La espera ha terminado para los amantes del fútbol de todo el mundo, ya que la revista francesa France Football ha anunciado oficialmente la lista de nominados para el Balón de Oro 2023. Este prestigioso premio, que celebra la excelencia individual en el mundo del fútbol, ha sido codiciado por generaciones de jugadores y fans, y cada año se convierte en un tema candente de debate y emoción.

A continuación, exploraremos algunos de los nombres más destacados en la lista de nominados y las expectativas para la gala de entrega que se llevará a cabo el 30 de octubre en el Teatro del Châtelet en París, Francia.

They're the best players of the world…

Here are our 2023 Ballon d'Or! #ballondor pic.twitter.com/8clMJWrzET

— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) September 6, 2023