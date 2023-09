Mario Barillas y su peculiar saludo en Segunda División

"¡Ese compa ya está muerto, nomás no le ha avisado!", sería el trend ideal para Mario Barillas, jugador de Colomba F. C., quien cometió un peño desliz el pasado domingo.

En las últimas horas, el saludo de Mario Barillas, jugador de Deportivo Colomba F. C. de la Segunda División del futbol guatemalteco, ha cobrado notoriedad en la red social TikTok por el pequeño desliz del delantero chapín de 25 años.

En el marco de la octava fecha del Apertura 2023, el Colomba F. C. derrotó en condición de visitante al Club Malacas 1-2 el pasado domingo, y al finalizar el encuentro, Mario Barillas fue entrevistado y se despidió con un saludo que dejó sorprendidos a todos: “Un saludo para mi esposa y mi novia”.

“La verdad nunca pensé que algo tan corto se hiciera viral. Ayer en la noche me enseñaron el TikTok y la verdad me dio un poco de pena”, dijo el futbolista en una entrevista con Emisoras Unidas.

También contó que él es una persona muy bromista y que su saludo fue en tono de broma. “Soy una persona divertida, pero no pensé que trascendiera. Incluso pensé que ni mi mamá lo iba a ver y cuando llegué a la casa me lo mostraron”, recordó

¿Problemas con su novia? Y sí, la pregunta del millón y la gran duda que se genera en redes sociales es sí realmente ¿tiene novia y esposa? Mario Barillas, respondió: “La situación amorosa se complicó un poco al momento. Pero con un par de pláticas, y unos regalos se arregló, y de ahí todo bien. Ya puedo hacer otro video igual (risas)”.

Mario Barillas busca un ascenso

Mario Barillas es un delantero de 25 años que busca retornar a la Liga Primera División de No Aficionados del futbol guatemalteco, anteriormente, estuvo con Reu. Actualmente es parte del Colomba F. C., ubicado en el grupo D de la Segunda División. “En lo futbolístico gracias a Dios estoy bien. Dios me ha bendecido mucho. Ahora me siento cómo acá y gracias a él se nos están dando los resultados poco a poco”, reconoció.

Añadió: “Mi situación laboral es excelente, estoy cómodo, primero Dios vamos para arriba. Estamos buscando el ascenso. Hemos estado en finales, pero no se ha logrado creemos que esta vez si daremos el salto”.

Sobre los objetivos para esta campaña, Mario, dijo: “Esta campaña está complicada. Nos tocó un grupo difícil, aunque con los compañeros, la ayuda de Dios y la afición que nos apoya daremos un buen torneo, y todo saldrá bien”. El Colomba F. C. es cuarto lugar con 11 puntos y está a 8 unidades del líder, el Aguacatán F. C.

El delantero nacido en Colomba Costa Cuca se describe como veloz, situación a la cual le saca provecho para aventajar al rival. Su máximo deseo es regresar a la Liga Primera División y revivir momentos como los hechos con Reu cuando compartió con jugadores de experiencia dentro del terreno de juego.

Por último, Mario Barillas no dejó pasar la oportunidad y envío de nuevo un saludo, aunque este fue totalmente distinto a lo vivido el domingo. “Un saludo para mi novia, y solo para ella, y para nadie más, a ella la respeto mucho”, sentenció el jugador.

