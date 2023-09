Ramos en su vuelta al Sevilla: “No tenía sentido tomar otra decisión”

Sergio Ramos rechazó millonarias ofertas de Arabia Saudita y Turquía para poder volver al Sevilla, club en el que se formó.

En una emotiva vuelta a sus orígenes en el fútbol, Sergio Ramos ha oficializado su contrato con el Sevilla FC, la institución donde dio sus primeros pasos en su carrera profesional, culminando así un lapso de 18 años desde su partida inicial. Ramos dejó el Sevilla FC a la temprana edad de 19 años en 2005 para unirse al Real Madrid, y ahora regresa con 37 años para aportar su vasta experiencia a la línea defensiva del necesitado conjunto sevillano.

El defensor central español ha firmado un contrato de una temporada con el Sevilla FC, con la posibilidad de una temporada adicional sujeta a logros deportivos. Su llegada al club andaluz se produce tras dos temporadas en el PSG, donde Ramos experimentó altibajos y terminó teniendo una salida un tanto extraña.

Ramos, quien es ampliamente admirado por su tenacidad, liderazgo y habilidades defensivas excepcionales, expresó su emoción por volver al club que lo formó. En sus primeras palabras como sevillista, Ramos dijo: “Hoy es un día muy especial para mí. Por fin vuelvo a casa y estoy deseando el momento de volver a sentir la camiseta del Sevilla”.

El jugador también aprovechó la oportunidad para abordar su regreso desde una perspectiva más personal, expresando su arrepentimiento por cualquier gesto o acción que haya ofendido a los seguidores del Sevilla FC en el pasado. “Han pasado 18 años desde que me fui y creo que he cometido errores, por lo que aprovecho la oportunidad para disculparme con cualquier sevillista que se haya sentido ofendido por gestos que pude hacer en su momento”, dijo Ramos.

“Creo que vamos todos en el mismo barco y hay demasiada gente afuera como para pelearnos nosotros. Quiero decirles que soy uno más, que vengo a sumar y que ya estoy deseando pisar el Sánchez Pizjuán. Esta es una deuda que tenía conmigo mismo y con mi abuelo, quien me hizo Sevillista desde niño, con mi padre. No tenía sentido tomar otra decisión que no fuese pasar por mi casa. Espero verles muy pronto y vengo a dar el máximo y conseguir los objetivos con el equipo”, añadió.