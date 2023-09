Messi alucina con el apoyo que recibe en cada campo de la MLS

"La verdad que es impresionante el apoyo", dijo Lionel Messi tras derrotar como visitante al campeón de la MLS y robarse las miradas de las celebridades.

El domingo pasado, Lionel Messi volvió a brillar en la emocionante jornada futbolística de la MLS. En un emocionante encuentro, donde contribuyó con dos asistencias clave, liderando a su equipo hacia una victoria por 1-3 sobre el actual campeón LAFC, el talentoso argentino se convirtió en el centro de atención, no solo por su desempeño excepcional en el campo, sino también por la presencia de numerosas celebridades que se congregaron en el Banc of California Stadium, la gran mayoría para presenciar su actuación.

Entre las celebridades presentes destacaron Selena Gómez y el rapero Tyga, cuya reacción a una jugada de Lionel Messi les ha convertido en tendecia y le ha dado la vuelta al mundo en redes sociales. Por su parte, también se hicieron presentes actores como Leonardo Di Caprio, Will Ferrell (copropietario del LAFC), Owen Wilson, Brendan Hunt, Edward Norton y hasta gente de la monarquía como el Príncipe Harry.

Messi drops two dimes to help lead @InterMiamiCF to a 3-1 win over LAFC in front of Leonardo DiCaprio, Selena Gomez, Prince Harry and more. pic.twitter.com/C49accgNuq

— Major League Soccer (@MLS) September 4, 2023